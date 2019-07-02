г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж, конференц-зал.

г.Апатиты

2 июля - 10.00

Торжественное открытие XIX Международного совещания по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов в Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук». На XIX международном совещании соберутся более 200 учёных и специалистов мирового уровня из разных регионов России и зарубежных государств.

Кольский научный центр впервые выступает организатором и площадкой для проведения очередного совещания по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов. При этом предстоящая конференция обещает стать беспрецедентной по количеству и обширной географии научных организаций, принимающих в ней участие.

Работа секций международного совещания пройдёт 2–5 июля. Дополнительная программа конференции включает проведение полевых экскурсий 6–8 июля на уникальные минералогические объекты Кольского полуострова и на Терский берег Белого моря.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

2 июля - 12.00

Пресс-конференция участников XIX Международного совещания по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов.

Участники пресс-конференции:Глико Александр – академик-секретарь отделения наук о Земле РАН, член Президиума РАН (г.Москва); Кривовичев Сергей – член-корреспондент РАН, председатель ФИЦ «Кольский научный центр РАН», вице-президент Российского минералогического общества

Кордье Патрик – президент Международной минералогической ассоциации (IMA), Франция; Бёрнс Питер – экс-президент Международной минералогической ассоциации (IMA), США; Депмайер Вульф – член исполнительного комитета Международного Союза кристаллографов (IUCr), Германия; Леони Маттео – президент Международного центра дифракционных данных (ICDD), Италия; Абрашитов Андрей Юрьевич – директор КФ АО Апатит ПАО «ФосАгро» (г. Кировск); Гиляров Алексей Геннадьевич – глава г.Апатиты.

Участники пресс-конференции расскажут о мировых тенденциях развития минералогии, в том числе в контексте реализации нацпроектов «Наука» и «Образование».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

с.Ловозеро

2 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

2 июля

В правительстве Мурманской области состоится очередное заседание Совета по вопросам защиты прав потребителей при губернаторе Мурманской области.

На повестке дня заседания Совета информация о деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области, иных органов исполнительной власти региона по рассмотрению обращений граждан по вопросам обращения ТКО в 2018 году, а также о работе органов местного самоуправления и общественных организаций по просвещению населения региона и повышению правовой грамотности представителей хозяйствующих субъектов по защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, по поручению врио губернатора Мурманской области в рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос «О ситуации с захоронением тел и оборудованием дополнительных мест для захоронения на кладбище, расположенном на территории города Мончегорска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

2 июля - 11.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в торжественном открытии I тематической энергоэффективной смены #ВместеЯрче.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 июля - 11.00

Презентация пешеходных маршрутов по Мурманску, разработанных в рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» (ул. Пушкинская, 3, площадь перед областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова). В мероприятии примет участие начальник отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Анна Попова.

Будут представлены пять маршрутов: обзорная пешеходная экскурсия по городу Мурманску, пешеходные экскурсии «Рождение столицы Заполярья» «Город на берегу Кольского залива», «Мурманск – город-герой» и пешеходная экологическая экскурсия по скверам центральной части города.

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук проведет экскурсию «Рождение столицы Заполярья». Экскурсия начнется от Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Продолжительность экскурсии 40 минут.

Для жителей и гостей Мурманска экскурсии в рамках проекта «Экскурсионный марафон» начнутся с 3 июля.

г.Мурманск,ул. Пушкинская, 3, площадь перед областным ДК.

2 июля - 14.30

Глава региона проведёт заседание Совета по вопросам защиты прав потребителей. На заседании, в частности, будет представлена информация о деятельности Госжилинспекции и иных органов исполнительной власти региона по рассмотрению заявлений граждан по вопросам обращения с ТКО в 2018 году, а также о работе органов местного самоуправления и общественных организаций по просвещению населения и повышению правовой грамотности представителей хозяйствующих субъектов по защите прав потребителей в сфере ЖКХ.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

5 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.