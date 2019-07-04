г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж, конференц-зал.

г.Апатиты

5 июля – 19.00

Состоится встреча главы администрации города Апатиты Н.А. Бовы и главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы Ю.С. Ширяева с населением города.

г.Апатиты ул. Бредова, 2а. Школа № 14, актовый зал.

г.Гаджиево

4 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

4 июля - 11.30

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова проведёт заседание Проектного комитета по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Участники заседания в частности рассмотрят промежуточные итоги выполнения дорожных работ и план контрольных мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

4 июля - 12.00

Пресс-конференция, посвященная проведению 10-го юбилейного слёта мототуристов «Мотобухта – 2019». Мотослёт состоится 5-7 июля в районе поселка Териберка. Ожидается участие не менее двухсот мотоциклистов.

г.Мурманск, атомоход-музей «Ленин». Информационный центр по атомной энергии.

4 июля - 12.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети. В ходе мониторинга представители общественности и актив проекта проверят исполнение торговой организацией п. 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28 января 2019 года № 501, в соответствии с которым с 1 июля текущего года в торговых залах или других местах продажи молочные, в том числе составные и молокосодержащие продукты, должны размещаться отдельно от остальных продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; директор ООО «Мурман - тест», член регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алла Лузько; актив партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, 24.

4 июля -13.00

Встреча участников образовательной программы для предпринимателей «Делай дело». Встреча пройдет в формате бизнес-обеда. Специальный гость – предприниматель, председатель совета Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Татьяна Уланова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 19а. Ресторан «Мама на даче».

7 июля – 11.00-12.00

Пройдёт Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-41-51, 40-41-52.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

5 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.