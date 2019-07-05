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Мурманская область. Арктика05.07.19 08:45

Делу - время

г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж,  конференц-зал.

г.Апатиты

5 июля – 19.00

Состоится встреча главы администрации города Апатиты Н.А. Бовы и главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы Ю.С. Ширяева с населением города.

г.Апатиты ул. Бредова, 2а. Школа № 14, актовый зал.

7 июля - 15.00

Акция по обмену детскими игрушками «Давай меняться». 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

7 июля - 13.15

Минералогический практикум с Григорием Ильиным. 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

5 июля - 12.00

Пресс-конференция, посвященная итогам экзаменационной кампании 2019 года. В пресс-конференции примут участие: Ирина Ковшира – министр образования и науки Мурманской области; Дмитрий Федотов – директор Регионального центра обработки информации.

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4. Министерство образования и науки Мурманской области.

5 июля - 13.00

Состоится «Урок здоровья» по теме «Здоровый образ жизни глазами семьи», приуроченный к Дню семьи любви и верности, в рамках проекта ЦПГИ и корпоративного волонтерского движения «ДаДобро». В ходе мероприятия специалист Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи расскажет родителям и детям о здоровом образе жизни.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; директор Мурманской государственной областной  универсальной  научной  библиотеки, член  президиума  Регионального  совета  сторонников Мурманского  регионального  отделения партии Светлана Баскакова; психолог  ГОБУЗ   «Мурманский  областной Центр  специализированных  видов медицинской помощи» Алексей Владыкин; жители города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, фойе.

7 июля – 11.00-12.00

Пройдёт Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-41-51, 40-41-52.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

5 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

 

 

 

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