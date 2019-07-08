г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж, конференц-зал.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

10 июля - 15.00

Состоится круглый стол с общественными организациями Мурманской области на тему: «О подведении промежуточных итогов реализации совместных проектов РОП ПП «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области и некоммерческих общественных организаций Мурманской области. О предложениях по поддержке органов государственной власти Мурманской области общественных инициатив НКО».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.