снп.Нивский

12 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Полярные Зори

12 июля - 17.00

Стратегический пикник, посвященный развитию территорий города Полярные Зори. Горожане примут участие в обсуждении проектов развития и благоустройства территорий в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках пикника также состоится открытие экологической тропы, будет организована зона проведения детских мастер-классов. Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

В 2018 году город Полярные Зори стал победителем конкурса с проектом по обустройству бульвара на улице Партизан Заполярья.

г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

12 и 13 июля – 11.00-19.00

Проходит Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику – Дню рыбака. А также первый специализированный салон «Рыбалка и охота». Мурманск – город-порт, город моряков и рыбаков, поэтому каждый год второе воскресенье июля – это один из любимейших праздников всех мурманчан.

Рыбный фестиваль «Дары моря» объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятия каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

В программе мероприятия - мастер-классы, викторины, презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик», выступление барда Александра Базанова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Выставочный павильон «МурманЭКСПО».

12 июля – 11.00-18.00

Запланирована рабочая поездка в Мурманскую область заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

В программе визита – знакомство с ходом строительства детского сада в ЗАТО г. Североморск, посещение Мурманского областного онкологического диспансера, а также совещание, посвященное вопросам демографии и здравоохранения Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Академика Павлова, 6 корп.2. Мурманский областной онкологический диспансер.

12 июля - 15.00

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова примет участие в рейде по местам массового выброса мусора в местах отдыха и остановок на автомобильных дорогах (автодорога Р-21 «Кола», подъезд к Мурманску, отворотка в направлении ул. Планерная).

Также запланировано посещение площадки «ул. Шабалина» и площадки в районе 8 км подъезда к аэропорту (родник). Участники рейда обсудят оптимальные решения по недопущению неконтролируемого складирования и выбросу мусора на автомобильных дорогах.

В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, Прокуратуры Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола», АО «Управление отходами», регионального исполкома ОНФ в Мурманской области и подрядных организаций.

г.Мурманск, автодорога Р-21 «Кола».

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.