нп.Белое Море

15 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

15 июля - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

с.Сосновка Ловозерского района

17 июля

Прокурором Ловозерского района Василием Загайкевичем будет проведён выездной приём граждан в селе Сосновка Ловозерского района.

Приём граждан будет осуществляться без предварительной записи в помещении местной администрации. Время начал приема - по прибытию вертолёта.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО Видяево

15 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

нп.Североморск-3

16 июля - 18.30

Состоится встреча главы ЗАТО г.Североморск с жителями.

нп.Североморск-3, ул.Школьная, 7. МБОУСОШ № 8.

г.Мурманск

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

15 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.