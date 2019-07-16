г.Апатиты

18 июля - 18.00

В интерактивном зале Дворца культуры состоится встреча с населением в рамках общественного обсуждения благоустройства улицы Дзержинского.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

с.Сосновка Ловозерского района

17 июля

Прокурором Ловозерского района Василием Загайкевичем будет проведён выездной приём граждан в селе Сосновка Ловозерского района.

Приём граждан будет осуществляться без предварительной записи в помещении местной администрации. Время начал приема - по прибытию вертолёта.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

16 июля -15.00

Состоится круглый стол с участием представителей молодежных объединений Мурманской области в Североморске. Тема обсуждения «Загородный парк, каким видит его молодёжь». Модератор - Ольга Абрамова, председатель общественного молодежного парламента при Мурманской областной Думе. Участники обсудят готовые предложения, внесут свои идеи и выскажут пожелания по развитию Загородного парка и иных общественных территорий Североморска.

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. ЦГБ имени Л. Крейна.

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

нп.Североморск-3

16 июля - 18.30

Состоится встреча главы ЗАТО г.Североморск с жителями.

нп.Североморск-3, ул.Школьная, 7. МБОУСОШ № 8.

г.Мурманск

16 июля - 13.00

В рамках проекта ЦПГИ «Код долголетия» состоится образовательный семинар «Безопасный интернет и социальные риски» для представителей старшего поколения.

В ходе мероприятия специалисты отдела информационного обслуживания Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки расскажут представителям старшего поколения об угрозах, исходящих из Интернета.

В мероприятии примут участие: региональный координатор ЦПГИ, заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Герман Иванов; заведующий отделом развития и внешних коммуникаций Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, автор проекта ЦПГИ «Код долголетия» Алла Мицуро; жители города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.