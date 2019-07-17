с.Алакуртти

17 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

пгт.Печенга

17 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Апатиты

18 июля - 18.00

В интерактивном зале Дворца культуры состоится встреча с населением в рамках общественного обсуждения благоустройства улицы Дзержинского.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

с.Сосновка Ловозерского района

17 июля

Прокурором Ловозерского района Василием Загайкевичем будет проведён выездной приём граждан в селе Сосновка Ловозерского района.

Приём граждан будет осуществляться без предварительной записи в помещении местной администрации. Время начал приема - по прибытию вертолёта.

с.Ловозеро

17 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Ура-Губа

17 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

17 июля - 12.00

Выездной семинар МФЦ Мурманской области для будущих родителей. Специалисты подробно разъяснят порядок получения молодыми родителями комплекса госуслуг, связанных с рождением ребенка. На встречу с будущими мамами приглашены представители отделения Пенсионного Фонда РФ по Мурманской области, регионального отделения Фонда социального страхования, министерства социального развития Мурманской области, Мурманского отделения филиала ПАО «Сбербанк России».

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. Мурманский областной перинатальный центр, конференц-зал.

17 июля - 15.00

В рамках контроля проведения летней ремонтной кампании на теплоносителях заместитель губернатора Евгений Никора посетит Центральную ТЭЦ. В мероприятии также примет участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. МТЭЦ.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.