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Мурманская область. Арктика18.07.19 08:45

Делу - время

снп.Зареченск

18 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

18 июля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

п.Корзуново

18 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

18 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

г.Апатиты

18 июля - 18.00

В  интерактивном зале Дворца культуры состоится встреча с населением в рамках общественного обсуждения благоустройства улицы Дзержинского.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Гаджиево

18 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

ЗАТО г.Североморск

18 июля – 15.00-16.00

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918. 

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

18 июля - 10.30

Вывод на линию новых автомобилей скорой медицинской помощи, закупленных в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения».  В мероприятии примут участие и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов.

В рамках государственной программы Мурманской области было приобретено два автомобиля скорой медицинской помощи класса С, предназначенных для обеспечения деятельности выездной специализированной анестезиолого-реанимационной бригады скорой медицинской помощи и выездной экстренной консультативной кардиологической бригады скорой медицинской помощи.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 2а.

18 июля - 11.00

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт-норма жизни») и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» состоится мероприятие общественного контроля хода работ на объекте капитального строительства - межшкольном стадионе в  Мурманск (1 и 2-й этапы). Ввод в эксплуатацию стадиона - 2019 год.

В мероприятии примут участие:и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Максим Рудь; председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова; партийный актив.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Межшкольный стадион.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

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