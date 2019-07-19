г.Полярные Зори

19 июля - 19.00

Стратегический пикник, посвященный развитию территорий города Полярные Зори. Горожане примут участие в обсуждении проектов развития и благоустройства территорий в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках пикника также состоится открытие экологической тропы, будет организована зона проведения детских мастер-классов.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

В 2018 году город Полярные Зори стал победителем конкурса с проектом по обустройству бульвара на улице Партизан Заполярья.

г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк».

г.Мончегорск

20 июля – 12.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в приёмке новой техники агрофирмы индустрия в Апатитах, а также городском летнем празднике на открытом воздухе ПикНик «Город – это мы!», приуроченном ко Дню металлурга.

г.Мончегорск, городской парк Бровцева.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Заполярный

19 июля - 16.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Зверосовхоз

19 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

19 июля - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

ЗАТО г.Североморск

20 июля – 12.00

Состоится Проектный семинар для разработки концепций благоустройства «Загородного парка» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приглашаем всех жителей города Североморска принять участие в семинаре и поделиться идеями по благоустройству «Загородного парка». Идеи и пожелания участников общественного обсуждения станут основой для будущего проекта.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

19 июля - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится повторный общественный рейд в магазин торговой сети. Цель мероприятия: проверка устранения нарушений, обнаруженных общественными контролерами в ходе первого рейда.

В ходе мониторинга представители общественности и актив проекта также проверят исполнение торговой организацией п. 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный постановлением правительства РФ от 28 января 2019 года № 501, в соответствии с которым с 1 июля текущего года в торговых залах или других местах продажи молочные, в том числе составные и молокосодержащие продукты, должны размещаться отдельно от остальных продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: депутат Совета депутатов города Мурманск, член фракции «Единая Россия» Антон Набатов; директор ООО «Мурман - тест», член регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль» Алла Лузько; актив партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск, ул. Героев-североморцев, 49.

19 июля - 14.00

Торжественная церемония закрытия I тематической энергоэффективной смены #ВместеЯрче». В мероприятии примет участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

I тематическая энергоэффективная смена #ВместеЯрче была организована на базе пришкольного лагеря мурманской гимназии №10 в рамках программы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче». Главная цель – популяризация энергосберегающего образа жизни, формирование бережного отношения к окружающей среде, повышение уровня экологического воспитания. Смена продлилась три недели, ее участниками стали школьники 1-7 классов.

Смена организована по инициативе Агентства энергетической эффективности Мурманской области совместно с экологическими организациями «Беллона» и «Природа и молодёжь» при поддержке правительства Мурманской области.

Инициативу активно поддержали представители профильных предприятий и организаций. Так, специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» провели викторину по энергобезопасности; филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» организовал для ребят энергоурок; инженеры ПАО «ТГК-1» подготовили экскурсию на Мурманскую ТЭЦ; в Информационном центре по атомной энергии Мурманска состоялась демонстрация научно-популярных фильмов и энерговикторина.

Итогом работы смены стала подготовка выставки поделок «Новая жизнь старых вещей».

г.Мурманск, ул. Баумана, 1. Гимназия № 10.

21 июля - 11.00-12.00

Пройдёт Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-41-51, 40-41-52.

22 июля

Запланирована рабочая поездка в Мурманск министра спорта РФ Павла Колобкова. В программе: осмотр действующих спортивных объектов в спортивном комплексе «Долина Уюта», встреча со спортивной общественностью.

г.Мурманск, Долина Уюта.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

Июль

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года.

19 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна

26 июля - 15.00-17.00

Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.