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Мурманская область. Арктика20.07.19 08:45

Делу - время

г.Мончегорск

20 июля – 12.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в приёмке новой техники агрофирмы индустрия в Апатитах, а также городском летнем празднике на открытом воздухе ПикНик «Город – это мы!», приуроченном ко Дню металлурга.

г.Мончегорск, городской парк Бровцева.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

пгт.Кильдинстрой

ЗАТО г.Североморск

20 июля – 12.00

Состоится Проектный семинар для разработки концепций благоустройства «Загородного парка» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приглашаем всех жителей города Североморска принять участие в семинаре и поделиться идеями по благоустройству «Загородного парка». Идеи и пожелания участников общественного обсуждения станут основой для будущего проекта.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

20 июля - 11.10

Мастер-класс «Северное сияние. Техника граттаж». В мероприятии примут участие воспитанники летнего детского оздоровительного лагеря при гимназии № 10.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 июля  - 11.00-12.00

Пройдёт Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. Административное здание УФСИН России по Мурманской области. При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-41-51, 40-41-52.

22 июля

Запланирована рабочая поездка в Мурманск министра спорта РФ Павла Колобкова. В программе: осмотр действующих спортивных объектов в спортивном комплексе «Долина Уюта», встреча со спортивной общественностью.

г.Мурманск, Долина Уюта.

26 июля - 15.00-17.00

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года. Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.   

г.Мурманск, ул. Воровского,  5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

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Влад Северный
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Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
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