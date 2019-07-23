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Мурманская область. Арктика23.07.19 08:45

Делу - время

п.Лодейное

23 июля - 9.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт первое выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в муниципальных образованиях Териберка и Туманный. В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Комиссия проверит ход подготовки тепловых источников, водозаборов, жилищного фонда и объектов соцкультбыта.

п.Лодейное, ул. Пионерская, 7. Администрация сп. Териберка.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Полярный

23 июля

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в г. Полярный ЗАТО Александровск. В программе: осмотр социальной инфраструктуры города, посещение Кольской флотилии разнородных сил, встреча с жителями гарнизона.

г.Полярный.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

23 июля - 15.00

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведет заседание областной межведомственной комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18.Зал заседаний, II этаж.

24 июля - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис ознакомится с работой новых очистных сооружений и системы закрытого слива мазута на Центральной ТЭЦ ПАО «Мурманская ТЭЦ».

г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. МТЭЦ.

24 июля - 18.00

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проведёт встречу с мурманчанами.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

26 июля - 15.00-17.00

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года. Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.   

г.Мурманск, ул. Воровского,  5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

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