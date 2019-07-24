с.Ловозеро

24 июля - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

24 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

24 июля - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

24 июля - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис ознакомится с работой новых очистных сооружений и системы закрытого слива мазута на Центральной ТЭЦ ПАО «Мурманская ТЭЦ».

г.Мурманск, ул. Шмидта, 14. МТЭЦ.

24 июля - 18.00

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проведёт встречу с мурманчанами.

г.Мурманск, ул. Беринга, 18. Гимназия № 6.

26 июля - 15.00-17.00

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года. Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.