г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.

г.Гаджиево

25 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

г.Кола

25 июля - 9.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в Кольском районе. В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Комиссия проверит ход подготовки к отопительному периоду в Пушном, Туломе, Муждуречье, Ура-Губе.

г.Кола, просп. Советский, 50. Администрация Кольского района.

г.Мурманск

25 июля - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится повторный общественный рейд в магазин торговой сети. В ходе мониторинга представители общественности и актив проекта проверят исполнение торговой организацией п. 33.1 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный постановлением правительства РФ от 28 января 2019 года № 501, в соответствии с которым с 1 июля текущего года в торговых залах или других местах продажи молочные, в том числе составные и молокосодержащие продукты, должны размещаться отдельно от остальных продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Юрий Шадрин; председатель Регионального совета сторонников, член Общественных палат РФ и Мурманской области Юлия Величко; актив партийного проекта «Народный контроль», актив партийного проекта «Народный контроль».

г.Мурманск, ул. Героев-североморцев, 72б.

25 июля – 14.00-16.00

Состоится «прямая линия» с участием начальника ОРЧ СБ Пшеничного Михаила Александровича по вопросам антикоррупционного просвещения.

Все необходимые вопросы можно задать по телефону 8(815) 40-72-63

26 июля - 15.00-17.00

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций на июль текущего года. Приём ведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

27 июля - 10.00-17.00

По поручению главы региона Андрея Чибиса в рамах проекта «Наша рыба» в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

На ярмарке будут представлены не только самые популярные виды рыбы – треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус – но и морские деликатесы: мидии, креветки, морской гребешок. Предприятия региона предложат гостям ярмарки охлажденную и замороженную рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, рыбные полуфабрикаты, рыбий жир, рыбу горячего и холодного копчения.

Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу.

г.Мурманск, просп. Кольский, 134. Торговый центр «Форум».