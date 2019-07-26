г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.

нп.Высокий

26 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

п.Шонгуй

26 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

26 июля - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

26 июля - 13.30

Врио губернатора Мурманской области проведёт встречу с руководителем Представительства Европейского союза в Российской Федерации послом Маркусом Эдерером.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», банкетный зал.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

27 июля - 10.00-17.00

По поручению главы региона Андрея Чибиса в рамах проекта «Наша рыба» в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

На ярмарке будут представлены не только самые популярные виды рыбы – треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус – но и морские деликатесы: мидии, креветки, морской гребешок. Предприятия региона предложат гостям ярмарки охлажденную и замороженную рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, рыбные полуфабрикаты, рыбий жир, рыбу горячего и холодного копчения.

Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу.

г.Мурманск, просп. Кольский, 134. Торговый центр «Форум».