Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФМурманскстат приглашает на работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.07.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал заседаний.

нп.Высокий

26 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

ЗАТО г.Североморск

28 июля

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск обращает внимание предпринимателей на то, что состоится ярмарка, посвященная Дню Военно-морского флота. Заявления на участие в ярмарке принимаются строго до 8.07.2019. Дополнительную информацию можно получить по тел. (81537) 4-95-14.

ЗАТО г.Североморск.

п.Шонгуй

26 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

26 июля - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

26 июля - 13.30

Врио губернатора Мурманской области проведёт встречу с руководителем Представительства Европейского союза в Российской Федерации послом Маркусом Эдерером.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», банкетный зал.

26 июля - 16.00

В соответствии с поручением врио губернатора Мурманской области определён единый день приёма предпринимателей – каждая последняя пятница месяца. В этот день состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Мурманской области Ольгой Кузнецовой, в ходе которой будут даны ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса в регионе.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/1019716/

Дополнительную информацию можно получить в Центре поддержке предпринимательства Мурманской области или по телефону 8 (8152) 41-07-44.   

г.Мурманск, ул. Воровского,  5/23. Конгресс-отель «Меридиан», центральный вход.

27 июля - 10.00-17.00

По поручению главы региона Андрея Чибиса в рамах проекта «Наша рыба» в Мурманске стартуют еженедельные рыбные ярмарки. На ярмарке жители региона смогут попробовать и приобрести качественную мурманскую рыбу и рыбные продукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

На ярмарке будут представлены не только самые популярные виды рыбы – треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус – но и морские деликатесы: мидии, креветки, морской гребешок. Предприятия региона предложат гостям ярмарки охлажденную и замороженную рыбную продукцию, рыбные консервы, пресервы, рыбные полуфабрикаты, рыбий жир, рыбу горячего и холодного копчения.

Атмосферу праздника на ярмарках будут создавать выступления творческих коллективов, взрослые посетители смогут принять участие в розыгрышах призов, а юные северяне – в работе творческих мастерских и развлекательных шоу.

г.Мурманск, просп. Кольский, 134. Торговый центр «Форум».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиНК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» поднимает цены на бензин, а на АЗС региона держат их на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро снизился на 3 копейки, доллар подрос на 4 копейки-PRO ЭнергетикуРосэнергоатом займётся теплоснабжением посёлка Африканда в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 284 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика