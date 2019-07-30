г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.

с.Ловозеро

30 июля - 9.00

Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кола

30 июля - 9.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в Кольском районе. Комиссия проверит ход подготовки к отопительному периоду в Кильдинстрое, Верхнетуломском, Коле, Молочном, Мурмашах.

г.Кола, ул. Каменный остров, 5

30 июля - 16.00

Врио губернатора Андрей Чибис проведёт выездное заседание правительства Мурманской области. На заседание вынесены вопросы о создании нормативного запаса топлива для начала и прохождения отопительного сезона 2019/2020 года, о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года и о подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

7 августа - 16.00

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с представителями Регионального Операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске приглашают потенциальных и действующих предпринимателей Мурманска на бесплатный семинар.

Цель мероприятия – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих открыть свое дело, о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска и программах поддержки Банка ВТБ.

В ходе семинара расскажут о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсов финансовой поддержки, о перечне документации для участия в конкурсах, о наличии муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Региональный Операционный офис «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске, 2-й этаж, малый зал.