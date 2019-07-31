г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.

с.Ловозеро

31 июля - 9.00

Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

31 июля - 11.00

Мастер-класс «Поморская козуля». На выставке «Строго на Север» гости музея познакомятся с поморскими традициями, и научатся лепить козуль из ржаного теста.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

7 августа - 16.00

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с представителями Регионального Операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске приглашают потенциальных и действующих предпринимателей Мурманска на бесплатный семинар.

Цель мероприятия – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих открыть свое дело, о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска и программах поддержки Банка ВТБ.

В ходе семинара расскажут о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсов финансовой поддержки, о перечне документации для участия в конкурсах, о наличии муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Региональный Операционный офис «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске, 2-й этаж, малый зал.