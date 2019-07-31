Делу - время
г.Апатиты
2 августа – 18.00
Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.
г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты, малый зал заседаний.
с.Ловозеро
31 июля - 9.00
Выездные приёмы специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Мурманск
31 июля - 11.00
Мастер-класс «Поморская козуля». На выставке «Строго на Север» гости музея познакомятся с поморскими традициями, и научатся лепить козуль из ржаного теста.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
7 августа - 16.00
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с представителями Регионального Операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске приглашают потенциальных и действующих предпринимателей Мурманска на бесплатный семинар.
Цель мероприятия – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих открыть свое дело, о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска и программах поддержки Банка ВТБ.
В ходе семинара расскажут о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсов финансовой поддержки, о перечне документации для участия в конкурсах, о наличии муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.
г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10. Региональный Операционный офис «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске, 2-й этаж, малый зал.