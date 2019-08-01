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Мурманская область. Арктика01.08.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

2 августа – 18.00

Состоится встреча главы города А.Г. Гилярова с населением.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрация города Апатиты,  малый зал заседаний.

с.Ловозеро

1 августа - 12.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду. В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.

Комиссия проверит ход подготовки к отопительному периоду, а также обеспечение надлежащего содержания территорий в Ловозере и Ревде.

с.Ловозеро, ул. Советская, 10. Администрация муниципалитета.

пгт.Мурмаши

1 августа – 16.00-19.00

Планируется рабочая поездка врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Кольский район. В программе – осмотр социальной инфраструктуры посёлков Молочный и Мурмаши.

Встреча с жителями состоится в городском поселении Мурмаши в 19.00.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

1 августа - 11.00

Глава региона Андрей Чибис проведет заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

1 августа - 15.30

Состоится региональная дискуссионная площадка  (направление «Благополучие человека») на тему: «Альтернативные варианты помощи многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий (возможность замены предоставления бесплатного земельного участка денежным сертификатом).

Новый порядок поддержки многодетных семей и возможность замены предоставления бесплатного земельного участка денежным сертификатом предусмотрены Планом дополнительных мероприятий Правительства Мурманской области по повышению качества жизни и экономического развития в 2019 году.

По предварительным расчётам, номинал сертификата может составить порядка 300 тысяч рублей. Ещё 200 тысяч рублей многодетная семья сможет получить из средств, ранее запланированных на финансовую помощь при закупке стройматериалов. С учётом средств регионального (121612,92 руб.) и федерального (453026 руб.) материнского капитала общая сумма, которую многодетная семья сможет направить на улучшение жилищных условий, составит порядка миллиона рублей.

Эти средства можно будет использовать на приобретение или строительство жилья; реконструкцию индивидуального дома, участие в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах); уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья или погашение основного долга и оплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному и т.д.

Модератор мероприятия: сокоординатор региональной дискуссионной площадки, первый заместитель министра социального развития Мурманской области С.Ю. Виденеева. В мероприятии примут участие: глава города Мурманска, член президиума регионального Политсовета партии «Единая Россия» Тамара Прямикова; многодетные семьи; представители региональных общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17.  Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

7 августа - 16.00

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с представителями Регионального Операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске приглашают потенциальных и действующих предпринимателей  Мурманска  на бесплатный семинар.

Цель мероприятия – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих открыть свое дело, о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска и программах поддержки Банка ВТБ.

В ходе семинара расскажут о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсов финансовой поддержки, о перечне документации для участия в конкурсах, о наличии муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

г.Мурманск, ул. Комсомольская,  10. Региональный Операционный офис «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске, 2-й этаж, малый зал.

8 августа - 14.00-18.00

Заместителем начальника управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сотченко С.Д. будет проводиться личный приём граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности учреждениями и Управлением ФСИН России по Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. Предварительная запись на личный прием осуществляется старшим помощником прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Машьяновой Г.Т. по тел. 8 (8152) 47-38-54.

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