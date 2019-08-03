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Мурманская область. Арктика03.08.19 08:45

Делу - время

г.Мурманск

7 августа - 16.00

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с представителями Регионального Операционного офиса «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске приглашают потенциальных и действующих предпринимателей  Мурманска  на бесплатный семинар.

Цель мероприятия – информирование субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, желающих открыть свое дело, о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска и программах поддержки Банка ВТБ.

В ходе семинара расскажут о требованиях, предъявляемых к участникам конкурсов финансовой поддержки, о перечне документации для участия в конкурсах, о наличии муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

г.Мурманск, ул. Комсомольская,  10. Региональный Операционный офис «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Мурманске, 2-й этаж, малый зал.

8 августа - 14.00-18.00

Заместителем начальника управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сотченко С.Д. будет проводиться личный приём граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности учреждениями и Управлением ФСИН России по Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. Предварительная запись на личный прием осуществляется старшим помощником прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Машьяновой Г.Т. по тел. 8 (8152) 47-38-54.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

9 августа - 15.00-17.00

Будова Александра Павловна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

 

 

 

Комментарии

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