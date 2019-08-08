г.Ковдор

8 августа – 13.00

Состоится семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: руководитель управления – Чеченина Светлана Адольфовна, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции – Коптев Алексей Сергеевич, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Основные обсуждаемые темы: актуальные вопросы применения законодательства о контрактной системе; практика антимонопольного регулирования. Также состоится личный прием граждан и предпринимателей руководителем Мурманского УФАС России.

г.Ковдор, площадь Ленина, 1. Администрация Ковдорского района.

г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Заполярный

8 августа - 12.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в Печенгском районе. В рамках работы межведомственной комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду в Заполярном и Печенге.

В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

г.Заполярный, ул. Ленина, 6.

сп.Тулома

10 августа - 12.00

Празднование Международного дня коренных народов мира. В рамках мероприятия запланирована концертная программа, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, экспозиция предметов саамского быта, выставка картин саамской художницы Галины Скрябиной. Будут работать интерактивные площадки по национальным видам спорта, состоятся мастер-классы по народным художественным промыслам, откроются детские развлекательные площадки, гостей ждет дегустация национальных блюд коренных народов Севера. Состоится саамский обряд «Костер единения» нойда Надежды Фениной.

сп.Тулома, ул. Мира, 6. Туломский сельский Дом культуры.

г.Мурманск

8 августа - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис познакомится с работой «Трудового отряда СУЭК».

г.Мурманск, Портовый проезд. Аллея портовиков.

8 августа - 11.00

Семинар «Школа саамской журналистики». Семинар организован в рамках реализации проекта-победителя регионального конкурса грантов «Мы – саамы» общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».

В рамках мероприятия запланированы лекции и дискуссии, практическая групповая работа. Ведущий эксперт семинара – Андрей Худолеев, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, III этаж.

8 августа - 12.00

Состоится информационно-разъяснительная встреча с населением, посвященная реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Мурманской области.

В мероприятии примут участие: председатель Регионального совета сторонников партии, член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области Юлия Величко; председатель комитета развития информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин;

представители региональных общественных организаций;

активные граждане.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

8 августа - 12.00

Накануне Дня физкультурника Андрей Чибис проведёт встречу с физкультурным активом Мурманской области. В этом году День физкультурника отмечается в России в 80-й раз. Глава региона отметит федеральными и региональными наградами вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области представителей физкультурного актива региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

8 августа - 14.00-18.00

Заместителем начальника управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Сотченко С.Д. будет проводиться личный приём граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности учреждениями и Управлением ФСИН России по Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области. Предварительная запись на личный прием осуществляется старшим помощником прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Машьяновой Г.Т. по тел. 8 (8152) 47-38-54.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

9 августа - 15.00-17.00

Будова Александра Павловна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.