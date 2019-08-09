нп.Белое Море

9 августа - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

9 августа - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Полярные Зори

11 августа – 11.00

В городе Полярные Зори проходит первый в России обучающий кэмп по световому дизайну. Практикующие дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманска предложат уникальные проекты по архитектурному и уличному освещению целого города.

Кэмп по световому дизайну – это часть проекта «Полярные Зори – город света», который является участником программы «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В течение недели команда кэмпа изучает Полярные Зори во всех плоскостях: оценивает географические и климатические условия, смотрит на атомград с высоты, учитывает пожелания горожан, продумывает бренд города.

«В итоге появится полноценная концепция, которую и воплотят лидеры проекта, чтобы изменить существующий облик города, модернизировать систему освещения согласно мировым стандартам. В перспективе эта история может вырасти в мегапроект, модель которого будет тиражироваться и в другие российские города», – рассказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Среди экспертов кэмпа – основатель первой в России школы светодизайна LiDS, член международного союза светодизайнеров, автор теории эмоционального дизайна Сергей Сизый; архитектор, директор компании «Студия Ю» Олег Юрченко, руководитель отдела светодизайна компании IntiLED Ульяна Виноградова, светодизайнеры Елена Бокова и Екатерина Космынина.

В завершающий день кэмпа, 11 августа, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора выступит на стратегической сессии и примет участие в обсуждении итоговых проектов по архитектурному и уличному освещению города Полярные Зори. Одним из итогов кэмпа станет парк световых скворечников, который создают его участники.

г.Полярные Зори, ул.Пушкина, 22, Информационный центр КАЭС.

11 августа - 15.00

В рамках первого в России обучающего кэмп по световому дизайну, на котором практикующие дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманска предложили уникальные проекты по архитектурному и уличному освещению целого города, будут защищать свои проекты по архитектурному и уличному освещению города атомщиков.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

сп.Тулома

10 августа - 12.00

Празднование Международного дня коренных народов мира. В рамках мероприятия запланирована концертная программа, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, экспозиция предметов саамского быта, выставка картин саамской художницы Галины Скрябиной. Будут работать интерактивные площадки по национальным видам спорта, состоятся мастер-классы по народным художественным промыслам, откроются детские развлекательные площадки, гостей ждет дегустация национальных блюд коренных народов Севера. Состоится саамский обряд «Костер единения» нойда Надежды Фениной.

сп.Тулома, ул. Мира, 6. Туломский сельский Дом культуры.

г.Мурманск

9 августа - 11.00

Торжественный митинг в честь празднования Международного дня коренных народов мира.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Площадка у здания.

9 августа - 12.00

Продолжение работы двухдневного семинара «Школа саамской журналистики».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, III этаж. Центр народов Севера.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

9 августа - 15.00-17.00

Будова Александра Павловна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.