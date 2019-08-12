снп.Нивский

12 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

ЗАТО п.Видяево

12 августа - 11.00

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти экипажа АПРК «Курск».

ЗАТО п.Видяево, мемориал «Подводникам, погибшим в океане».

г.Гаджиево

12 августа - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

12 августа - 16.00

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт-норма жизни») и партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» состоится мероприятие общественного контроля хода работ на объекте капитального строительства - межшкольном стадионе в Мурманске (1-2-й этапы). Ввод в эксплуатацию стадиона - 2019 год.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Круглова; и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Максим Рудь; председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова; партийный актив.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2.

15 августа – 13.00

Проектный офис развития Арктики («ПОРА») приглашает принять участие в открытии Лаборатории устойчивого развития. Лаборатория будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития региона, а также сбором и представлением идей для стратегии развития АЗРФ.

Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов: «Устойчивое развитие — это единственно возможная концепция развития северных территорий, в фокусе которой находятся интересы человека, а также приоритет «развития» над «устойчивостью», что выяснилось в ходе нашего совместного с МГУ проекта «Полярный индекс». Наша лаборатория будет обкатывать принципы и методы устойчивого развития и предлагать их для внедрения в российской Арктике в тесном диалоге с нашими партнёрами из Швеции, Норвегии и Финляндии».

В программе мероприятия запланированы следующие выступления спикеров: «Цели и задачи работы Лаборатории устойчивого развития» — Стоцкий Александр Иванович, координатор программ «ПОРА»; «Направления работы лаборатории» — Боровичев Евгений Александрович, директор Лаборатории устойчивого развития, заместитель директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук; «Презентация интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона» — Маслобоев Владимир Алексеевич, д. т. н., заместитель председателя Кольского научного центра РАН.

К участию в мероприятии приглашены Кочкуркина Елена Алексеевна, начальник Отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения, Банишевский Егор Олегович, руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), г. Мурманск; Марышев Артем Сергеевич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Чижов Владимир Евгеньевич.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, Проектный офис развития Арктики, вход со двора, 5-й этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.