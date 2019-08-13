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Мурманская область. Арктика13.08.19 08:45

Делу - время

г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

с.Ловозеро

13 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярный

13 августа - 12.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко,1.

г.Мурманск

13 августа - 17.30

Очное занятие в рамках тренинг-курса для предпринимателей «Шаг за шагом» в Мурманске. Участники тренинга встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой.

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1.  Дом предпринимателя.

15 августа - 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведёт личный приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области. На личном приёме граждане могут подать обращения о нарушении законодательства, допущенного в отношении них государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами.

Заявления и жалобы граждан будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

15 августа – 13.00

Проектный офис развития Арктики («ПОРА») приглашает принять участие в открытии Лаборатории устойчивого развития. Лаборатория будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития региона, а также сбором и представлением идей для стратегии развития АЗРФ.

Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов: «Устойчивое развитие — это единственно возможная концепция развития северных территорий, в фокусе которой находятся интересы человека, а также приоритет «развития» над «устойчивостью», что выяснилось в ходе нашего совместного с МГУ проекта «Полярный индекс». Наша лаборатория будет обкатывать принципы и методы устойчивого развития и предлагать их для внедрения в российской Арктике в тесном диалоге с нашими партнёрами из Швеции, Норвегии и Финляндии».

В программе мероприятия запланированы следующие выступления спикеров: «Цели и задачи работы Лаборатории устойчивого развития» — Стоцкий Александр Иванович, координатор программ «ПОРА»; «Направления работы лаборатории» — Боровичев Евгений Александрович, директор Лаборатории устойчивого развития, заместитель директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук; «Презентация интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона» — Маслобоев Владимир Алексеевич, д. т. н., заместитель председателя Кольского научного центра РАН.

К участию в мероприятии приглашены Кочкуркина Елена Алексеевна, начальник Отдела  государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения, Банишевский Егор Олегович,  руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), г. Мурманск; Марышев Артем Сергеевич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Чижов Владимир Евгеньевич.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, Проектный офис развития Арктики, вход со двора, 5-й этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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