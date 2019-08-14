г.Кандалакша

14 августа - 11.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в Кандалакше. В рамках работы межведомственной комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду в муниципальных образованиях г. Кандалакша, гп. Зеленоборский, сп. Зареченск, сп. Алакуртти, гп. Умба.

В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 34.

гп.Зеленоборский

14 августа

Запланирована рабочая поездка главы региона в городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района. В программе: посещение Ковды и Лесозаводского, осмотр котельной и зеленоборского филиала Кандалакшской ЦРБ, встреча с жителями посёлка.

гп.Зеленоборский.

с.Алакуртти

14 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

пгт.Печенга

14 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Оленегорск

14 августа - 12.00

День открытых дверей казачьего общества «Хутор Оленегорский». Казаки хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский» ознакомят гостей с историей казачества, с опытом работы по патриотическому воспитанию молодёжи на примере военно-патриотического казачьего клуба «Пересвет», проведут экскурсию по экспозиции «Казачья быль» музея «Казачья слава». Участники встречи смогут проверить свои навыки в стрельбе из пистолета в лазерном тире, сборке-разборке автомата Калашникова.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 10 корп. 1.

с.Ловозеро

14 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

14 августа – 17.00

Состоится заседание региональной дискуссионной площадки (направление «Единство и суверенитет»), на котором пройдет общественное обсуждение проекта федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».

Одним из итогов заседания федеральной дискуссионной площадки «Единство и суверенитет» стало решение о проведении общественных обсуждений проекта федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории» во всех городах-героях и воинской славы.

В мероприятии примут участие: координатор Региональной дискуссионной площадки, первый заместитель секретаря регионального отделения партии, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко; сокоординатор Региональной дискуссионной площадки (направление «Единство и суверенитет»), региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев; депутаты Мурманской областной Думы и Совета депутатов г. Мурманска – члены фракций «Единая Россия»; представители НКО; активные граждане, занимающиеся защитой и восстановлением памятников; члены и сторонники партии.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

15 августа - 9.00-12.00

Прокурор Мурманской области Василий Анатольевич Щербаков проведёт личный приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации в Мурманской области. На личном приёме граждане могут подать обращения о нарушении законодательства, допущенного в отношении них государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами.

Заявления и жалобы граждан будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1/3. Приёмная Президента Российской Федерации в Мурманской области.

15 августа – 13.00

Проектный офис развития Арктики («ПОРА») приглашает принять участие в открытии Лаборатории устойчивого развития. Лаборатория будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития региона, а также сбором и представлением идей для стратегии развития АЗРФ.

Генеральный директор «ПОРА» Борис Тарасов: «Устойчивое развитие — это единственно возможная концепция развития северных территорий, в фокусе которой находятся интересы человека, а также приоритет «развития» над «устойчивостью», что выяснилось в ходе нашего совместного с МГУ проекта «Полярный индекс». Наша лаборатория будет обкатывать принципы и методы устойчивого развития и предлагать их для внедрения в российской Арктике в тесном диалоге с нашими партнёрами из Швеции, Норвегии и Финляндии».

В программе мероприятия запланированы следующие выступления спикеров: «Цели и задачи работы Лаборатории устойчивого развития» — Стоцкий Александр Иванович, координатор программ «ПОРА»; «Направления работы лаборатории» — Боровичев Евгений Александрович, директор Лаборатории устойчивого развития, заместитель директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук; «Презентация интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона» — Маслобоев Владимир Алексеевич, д. т. н., заместитель председателя Кольского научного центра РАН.

К участию в мероприятии приглашены Кочкуркина Елена Алексеевна, начальник Отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения, Банишевский Егор Олегович, руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), г. Мурманск; Марышев Артем Сергеевич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, Чижов Владимир Евгеньевич.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, Проектный офис развития Арктики, вход со двора, 5-й этаж.

17 августа - 13.30

Мурманчане смогут проверить свою базовую грамотность в вопросах медицины и здоровья в рамках Всероссийской просветительской акции «Медицинская лабораторная». Написать лабораторную можно будет 17 августа в Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

Первый раздел «Медлабы» – мифы о еде. Второй – самый важный – о болезнях и их лечении. Когда необходимо принимать антибиотики, а когда их применение бесполезно и даже вредно? Как разобраться с аллергией? Когда нам необходимы сложные синтезированные вещества, а когда достаточно похрустеть морковкой? Отдельная рубрика посвящена замене органов. Какие органы мы уже можем заменить в организме, а какие – научимся только в будущем, возможно, не слишком далеком?

Все эти и многие другие вопросы участники акции разберут вместе с «завлабом» Варварой Кравцовой – врачом-бактериологом Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

Заключительный раздел «Лабы» будет посвящён нашему замечательному соотечественнику Владимиру Хавкину, ученику лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова.

По традиции все участники акции получат фирменные наклейки «Лабы», а отличники – подарки от Информационного центра по атомной энергии и его партнеров.

«Медицинская лабораторная» – вторая из ряда тематических акций, запущенных просветительским проектом «Laba.media».

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

г.Мурманск, пр-д.Портовый, 25. Атомный ледокол-музей «Ленин», Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.