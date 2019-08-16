снп.Лесозаводский

16 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Полярные Зори

17 августа

Запланирована рабочая поездка главы региона Андрея Чибиса в Ёнский и Полярные Зори. В программе: посещение этнофестиваля «Гиперборея», старт экстремальной гонки «Евровызов-2019», посещение строящихся в Полярных Зорях ФОКа и бульвара «Северное сияние».

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

19-23 августа

Пройдёт региональная профильная инженерная смена по научно-техническому творчеству. Смена откроется на базе МБОУ СОШ № 7 города Апатиты. Участники – 20 обучающихся 7-8 классов из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты.

Смены лагеря по научно-техническому творчеству организованы в целях привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней профориентации JuniorSkills (ДжуниорСкиллс).

Образовательную программу лагеря по направлениям «3D технологии. Инженерная графика», «Робототехника», «Программирование» будут реализовывать педагоги школ № 7 и 15. Помимо образовательных занятий для детей предусмотрены культурно-познавательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

26-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Заполярный

16 августа - 16.00

Выездной приём директора Центр социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

пгт.Верхнетуломский

16 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

16 августа - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

16 августа - 10.00

Стратегическая сессия при участии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Среди основных тем обсуждения – поддержка малого предпринимательства.

Представители Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, принимающие участие в стратегической сессии: Дорошенко Андрей Васильевич – директор центра анализа инвестиционного климата; Киреев Андрей Владимирович – директор проектов центра анализа инвестиционного климата; Гольдич Алексей Сергеевич – руководитель программы центра анализа инвестиционного климата.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.

16 августа - 12.00

Пресс-конференция, посвященная запускаемым в регионе проектам по различным направлениям современного искусства. Среди них – I областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры», проекты «Поэзия со вкусом», «Дом художника. История Ёльк» и «Дом художника. Екатерина Новикова: Странники в ночи».

В пресс-конференции примут участие: Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Гирич, специалист по работе с молодёжью Ресурсного центра развития добровольчества; Игорь Пусачев, руководитель проекта «Поезд молодежной культуры».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

17 августа - 13.30

Мурманчане смогут проверить свою базовую грамотность в вопросах медицины и здоровья в рамках Всероссийской просветительской акции «Медицинская лабораторная». Написать лабораторную можно будет 17 августа в Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

Первый раздел «Медлабы» – мифы о еде. Второй – самый важный – о болезнях и их лечении. Когда необходимо принимать антибиотики, а когда их применение бесполезно и даже вредно? Как разобраться с аллергией? Когда нам необходимы сложные синтезированные вещества, а когда достаточно похрустеть морковкой? Отдельная рубрика посвящена замене органов. Какие органы мы уже можем заменить в организме, а какие – научимся только в будущем, возможно, не слишком далеком?

Все эти и многие другие вопросы участники акции разберут вместе с «завлабом» Варварой Кравцовой – врачом-бактериологом Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

Заключительный раздел «Лабы» будет посвящён нашему замечательному соотечественнику Владимиру Хавкину, ученику лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова.

По традиции все участники акции получат фирменные наклейки «Лабы», а отличники – подарки от Информационного центра по атомной энергии и его партнеров.

«Медицинская лабораторная» – вторая из ряда тематических акций, запущенных просветительским проектом «Laba.media».

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

г.Мурманск, пр-д.Портовый, 25. Атомный ледокол-музей «Ленин», Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

22 августа – 13.00

Мурманская область, как и вся страна, отметит День Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив приглашает всех жителей нашего региона присоединиться к Всероссийскому флешмобу: участники на своих страницах публикуют фотографии с главным символом страны под общими хештегами #Флагмоегогосударства #Мойфлаг.

В Мурманске гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, в исполнении которых прозвучат песни о России и родном крае, поздравления представителей органов государственной власти и общественных организаций, интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника будет проходить акция «Ленточка триколор». Информационную акцию «Три цвета России» проведёт Мурманская областная научная библиотека, специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих приглашают своих читателей на познавательный час «С чего начинается Родина?».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

16 августа - 15.00-17.00

Ортикова Инна Борисовна, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»;

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.