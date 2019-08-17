г.Полярные Зори

17 августа

Запланирована рабочая поездка главы региона Андрея Чибиса в Ёнский и Полярные Зори. В программе: посещение этнофестиваля «Гиперборея», старт экстремальной гонки «Евровызов-2019», посещение строящихся в Полярных Зорях ФОКа и бульвара «Северное сияние».

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

19-23 августа

Пройдёт региональная профильная инженерная смена по научно-техническому творчеству. Смена откроется на базе МБОУ СОШ № 7 города Апатиты. Участники – 20 обучающихся 7-8 классов из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты.

Смены лагеря по научно-техническому творчеству организованы в целях привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней профориентации JuniorSkills (ДжуниорСкиллс).

Образовательную программу лагеря по направлениям «3D технологии. Инженерная графика», «Робототехника», «Программирование» будут реализовывать педагоги школ № 7 и 15. Помимо образовательных занятий для детей предусмотрены культурно-познавательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

23 августа - 14.00

Состоится встреча предпринимателей городов Апатиты и Кировск с врио заместителя губернатора Мурманской области Зоей Санджиевой. В ходе мероприятия предприниматели получат информацию о мерах государственной поддержки.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

26-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Гаджиево

19 августа - 10.00

Выездной приём специалистов и руководителя Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

19 августа - 12.00-13.00

Приём будет вести директор Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

17 августа - 13.30

Мурманчане смогут проверить свою базовую грамотность в вопросах медицины и здоровья в рамках Всероссийской просветительской акции «Медицинская лабораторная». Написать лабораторную можно будет 17 августа в Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

Первый раздел «Медлабы» – мифы о еде. Второй – самый важный – о болезнях и их лечении. Когда необходимо принимать антибиотики, а когда их применение бесполезно и даже вредно? Как разобраться с аллергией? Когда нам необходимы сложные синтезированные вещества, а когда достаточно похрустеть морковкой? Отдельная рубрика посвящена замене органов. Какие органы мы уже можем заменить в организме, а какие – научимся только в будущем, возможно, не слишком далеком?

Все эти и многие другие вопросы участники акции разберут вместе с «завлабом» Варварой Кравцовой – врачом-бактериологом Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

Заключительный раздел «Лабы» будет посвящён нашему замечательному соотечественнику Владимиру Хавкину, ученику лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова.

По традиции все участники акции получат фирменные наклейки «Лабы», а отличники – подарки от Информационного центра по атомной энергии и его партнеров.

«Медицинская лабораторная» – вторая из ряда тематических акций, запущенных просветительским проектом «Laba.media».

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

г.Мурманск, пр-д.Портовый, 25. Атомный ледокол-музей «Ленин», Информационном центре по атомной энергии Мурманска.

19 августа - 11.00

Информационная акция «Три цвета России». Акция посвящена Дню государственного флага России.

В мероприятиях примут участие юные мурманчане. Для них подготовлены онлайн-игры на знание государственных символов нашей страны с использованием материалов сайта «Президент России гражданам школьного возраста». В рамках акции пройдет урок «Символы России», в ходе которого ребята узнают об истории российского флага, символике его цветов. Все посетители библиотеки смогут принять участие в командной интеллектуальной игре «РосКвиз». Игрокам пригодятся эрудиция, интуиция, смекалка и логическое мышление. Игра состоит из пяти тематических раундов, вопросы которых связаны с современной историей России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

21 августа - 12.00

Состоится пресс-конференция Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» и ФГБУ Государственный природный заповедник «Пасвик».

«Зелёный патруль» и «Пасвик» плодотворно сотрудничают с 2013 года, когда в ходе комплексной экспедиции «Чем дышит Мурманская область» экологами обследовались особо охраняемые территории региона, отбирались пробы атмосферного воздуха в промышленных центрах, оценивалась эффективность реализации природоохранных программ и т.д. Постоянный контроль за экологической ситуацией в Мурманской области специалисты «Зелёного патруля» ведут в рамках проекта «Национальный экологический рейтинг». По итогам весны 2019 г. Мурманская область занимала в этом рейтинге высокую 7-ю позицию среди 85 регионов России.

Пресс-конференция посвящена описанию научно-исследовательских работ сотрудников заповедника «Пасвик» летом 2019 года и совместных планов по другим природоохранным проектам. В частности, для журналистов будет предоставлена возможность после пресс-конференции принять участие вместе со специалистами «Зеленого патруля» в отборе проб атмосферного воздуха с использованием оборудования мобильной экологической лаборатории заповедника на базе «КАМАЗа».

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. Бизнес-центре «Огни Мурманска».

22 августа – 13.00

Мурманская область, как и вся страна, отметит День Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив приглашает всех жителей нашего региона присоединиться к Всероссийскому флешмобу: участники на своих страницах публикуют фотографии с главным символом страны под общими хештегами #Флагмоегогосударства #Мойфлаг.

В Мурманске гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, в исполнении которых прозвучат песни о России и родном крае, поздравления представителей органов государственной власти и общественных организаций, интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника будет проходить акция «Ленточка триколор». Информационную акцию «Три цвета России» проведёт Мурманская областная научная библиотека, специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих приглашают своих читателей на познавательный час «С чего начинается Родина?».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».