п.Умба

20 августа - 11.00

Информационная встреча с посетителями Терского комплексного центра социального обслуживания населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми.

п.Умба, ул. Совхозная, 16а.

г.Апатиты

20-23 августа

Проходит региональная профильная инженерная смена по научно-техническому творчеству. Смена откроется на базе МБОУ СОШ № 7 города Апатиты. Участники – 20 обучающихся 7-8 классов из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты.

Смены лагеря по научно-техническому творчеству организованы в целях привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней профориентации JuniorSkills (ДжуниорСкиллс).

Образовательную программу лагеря по направлениям «3D технологии. Инженерная графика», «Робототехника», «Программирование» будут реализовывать педагоги школ № 7 и 15. Помимо образовательных занятий для детей предусмотрены культурно-познавательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

20 августа - 10.00-14.00

Межмуниципальный отдел по г.Кировск и г.Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области на базе Многофункционального центра города Апатиты проводит День открытых дверей. Специалисты отдела ответят на вопросы по предоставлению услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе в электронном виде, государственного земельного надзора, получения сведений из государственного фонда данных.

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 6. МФЦ города Апатиты.

23 августа - 14.00

Состоится встреча предпринимателей городов Апатиты и Кировск с врио заместителя губернатора Мурманской области Зоей Санджиевой. В ходе мероприятия предприниматели получат информацию о мерах государственной поддержки.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

26-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Мончегорск

20 августа - 9.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду. В рамках работы межведомственной комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду и обеспечение надлежащего содержания территорий в Мончегорске и Оленегорске. В заседании примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 37.

20 августа - 18.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в посадке сеянцев сосны в рамках проекта «Подари лес другу!» и Всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» и инициированного «Почта Банком» проекта «Подари лес другу!» на территории Мончегорского лесничества будут высажены 3,5 тысячи сеянцев сосны.

В посадке деревьев примут участие управляющая мурманским областным центром Почта Банка Валерия Орлова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, сотрудники исполнительных органов государственной власти региона, школьники и волонтеры.

г.Мончегорск, территория Мончегорского лесничества: 1242 км автодороги Мурманск – Санкт Петербург).

с.Ловозеро

20 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Островной

20 августа - 11.00

Состоится праздничное мероприятие «Три цвета России», посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

20 августа - 10.00

Тренинг для предпринимателей «Продажи. Level 1».

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. Торгово-развлекательный комплекс «Мурманск Молл».

20 августа - 11.00

Акция «Флаг России».

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Фестивальный зал.

20 августа - 11.30

Мастер-класс «Гордо реет флаг России». Мероприятие для ребят из летнего лагеря школы №49, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Гостям расскажут об истории государственных символов России, о значении каждого цвета флага. Школьники оформят тематический плакат и сделают закладки для книг.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, цокольный этаж, центр правовой и социальной информации.

20 августа - 16.30

Состоится заседание региональной дискуссионной площадки (направление «Благополучие человека») по теме: «Антибюрократическая учительская инициатива». В качестве модератора выступит координатор Региональной дискуссионной площадки, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко;

В мероприятии примут участие: министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира; сокоординатор Региональной дискуссионной площадки (направление «Единство и суверенитет»), заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев; представители педагогической и научной общественности.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

21 августа - 12.00

Состоится пресс-конференция Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» и ФГБУ Государственный природный заповедник «Пасвик».

«Зелёный патруль» и «Пасвик» плодотворно сотрудничают с 2013 года, когда в ходе комплексной экспедиции «Чем дышит Мурманская область» экологами обследовались особо охраняемые территории региона, отбирались пробы атмосферного воздуха в промышленных центрах, оценивалась эффективность реализации природоохранных программ и т.д. Постоянный контроль за экологической ситуацией в Мурманской области специалисты «Зелёного патруля» ведут в рамках проекта «Национальный экологический рейтинг». По итогам весны 2019 г . Мурманская область занимала в этом рейтинге высокую 7-ю позицию среди 85 регионов России.

Пресс-конференция посвящена описанию научно-исследовательских работ сотрудников заповедника «Пасвик» летом 2019 года и совместных планов по другим природоохранным проектам. В частности, для журналистов будет предоставлена возможность после пресс-конференции принять участие вместе со специалистами «Зеленого патруля» в отборе проб атмосферного воздуха с использованием оборудования мобильной экологической лаборатории заповедника на базе «КАМАЗа».

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. Бизнес-центре «Огни Мурманска».

22 августа – 13.00

Мурманская область, как и вся страна, отметит День Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив приглашает всех жителей нашего региона присоединиться к Всероссийскому флешмобу: участники на своих страницах публикуют фотографии с главным символом страны под общими хештегами #Флагмоегогосударства #Мойфлаг.

В Мурманске гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, в исполнении которых прозвучат песни о России и родном крае, поздравления представителей органов государственной власти и общественных организаций, интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника будет проходить акция «Ленточка триколор». Информационную акцию «Три цвета России» проведёт Мурманская областная научная библиотека, специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих приглашают своих читателей на познавательный час «С чего начинается Родина?».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».