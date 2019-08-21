г.Кировск

23 августа – 12.00-15.30

Запланирована рабочая поездка в Кировск заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. В программе: презентация массового взрыва в карьере Коашвинский, отгрузка двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды, открытие Ледового Дворца в Кировске, рабочая встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

г.Кировск, карьер Коашвинский.

г.Апатиты

21-23 августа

Проходит региональная профильная инженерная смена по научно-техническому творчеству. Смена откроется на базе МБОУ СОШ № 7 города Апатиты. Участники – 20 обучающихся 7-8 классов из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты.

Смены лагеря по научно-техническому творчеству организованы в целях привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней профориентации JuniorSkills (ДжуниорСкиллс).

Образовательную программу лагеря по направлениям «3D технологии. Инженерная графика», «Робототехника», «Программирование» будут реализовывать педагоги школ № 7 и 15. Помимо образовательных занятий для детей предусмотрены культурно-познавательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

23 августа - 14.00

Состоится встреча предпринимателей городов Апатиты и Кировск с врио заместителя губернатора Мурманской области Зоей Санджиевой. В ходе мероприятия предприниматели получат информацию о мерах государственной поддержки.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

26-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Мончегорск

22 августа – 11.00-12.00

В следственном отделе по городу Мончегорск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан исполняющим обязанности руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

с.Ловозеро

21 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Ура-Губа

21 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Кола

21 августа - 12.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в работе форума гражданских активистов в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК. Ведущим и модератором дискуссии станет секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В работе форума примут участие члены Общественной палаты РФ и Общественной палаты Мурманской области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты. Участники форума обсудят наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, этнической самобытности, экологии, благотворительности, культурных инициатив.

Организаторы – Общественная палата РФ, Общественная палата Мурманской области при участии Центра прикладных исследований и программ, Института общественного проектирования и журнала «Русский репортер».

Федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и уже реализован в 16 регионах России: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Карелия и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

21 августа - 12.00

Состоится пресс-конференция Общероссийской Общественной организации «Зелёный патруль» и ФГБУ Государственный природный заповедник «Пасвик».

«Зелёный патруль» и «Пасвик» плодотворно сотрудничают с 2013 года, когда в ходе комплексной экспедиции «Чем дышит Мурманская область» экологами обследовались особо охраняемые территории региона, отбирались пробы атмосферного воздуха в промышленных центрах, оценивалась эффективность реализации природоохранных программ и т.д. Постоянный контроль за экологической ситуацией в Мурманской области специалисты «Зелёного патруля» ведут в рамках проекта «Национальный экологический рейтинг». По итогам весны 2019 г . Мурманская область занимала в этом рейтинге высокую 7-ю позицию среди 85 регионов России.

Пресс-конференция посвящена описанию научно-исследовательских работ сотрудников заповедника «Пасвик» летом 2019 года и совместных планов по другим природоохранным проектам. В частности, для журналистов будет предоставлена возможность после пресс-конференции принять участие вместе со специалистами «Зеленого патруля» в отборе проб атмосферного воздуха с использованием оборудования мобильной экологической лаборатории заповедника на базе «КАМАЗа».

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. Бизнес-центре «Огни Мурманска».

21 августа - 16.00

Тренинг для предпринимателей «Участие в госзакупках» в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

22 августа – 13.00

Мурманская область, как и вся страна, отметит День Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив приглашает всех жителей нашего региона присоединиться к Всероссийскому флешмобу: участники на своих страницах публикуют фотографии с главным символом страны под общими хештегами #Флагмоегогосударства #Мойфлаг.

В Мурманске гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, в исполнении которых прозвучат песни о России и родном крае, поздравления представителей органов государственной власти и общественных организаций, интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника будет проходить акция «Ленточка триколор». Информационную акцию «Три цвета России» проведёт Мурманская областная научная библиотека, специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих приглашают своих читателей на познавательный час «С чего начинается Родина?».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

24 августа – 10.00

Состоится мероприятие по очистке береговой полосы, прибрежной территории и акватории ручья Чистого.

В рамках национального проекта «Экология» в России проводятся в том числе мероприятия по сохранению уникальных водных объектов. На территории Мурманской области на сегодняшний день силами неравнодушных северян проведены субботники более чем на 15 водных объектах, в ходе которых очищено свыше 20 км береговой полосы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 113а. Останова общественного транспорта «Якорный переулок», около здания «Макдональдс».

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».