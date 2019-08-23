г.Кировск

23 августа – 12.00-15.30

Запланирована рабочая поездка в Кировск заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. В программе: презентация массового взрыва в карьере Коашвинский, отгрузка двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды, открытие Ледового Дворца в Кировске, рабочая встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

г.Кировск, карьер Коашвинский.

г.Апатиты

23 августа

Проходит региональная профильная инженерная смена по научно-техническому творчеству. Смена откроется на базе МБОУ СОШ № 7 города Апатиты. Участники – 20 обучающихся 7-8 классов из 13 муниципалитетов области, включая город Апатиты.

Смены лагеря по научно-техническому творчеству организованы в целях привлечения внимания обучающихся к перспективным областям науки и техники, создания условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей и в рамках реализации программы ранней профориентации JuniorSkills (ДжуниорСкиллс).

Образовательную программу лагеря по направлениям «3D технологии. Инженерная графика», «Робототехника», «Программирование» будут реализовывать педагоги школ № 7 и 15. Помимо образовательных занятий для детей предусмотрены культурно-познавательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

23 августа - 14.00

Состоится встреча предпринимателей городов Апатиты и Кировск с врио заместителя губернатора Мурманской области Зоей Санджиевой. В ходе мероприятия предприниматели получат информацию о мерах государственной поддержки.

Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

25 августа - 10.00-17.00

Администрация города Апатиты и НП «Выставочный центр» приглашают жителей и гостей города на традиционную выставку-ярмарку «Урожай-2019», которая состоится на площади у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию предприятий Агропромышленного комплекса Мурманской области, а также результаты труда садоводов и огородников, выращенные на дачных участках.

В широком ассортименте покупателям предложат продукты питания (мясную, рыбную и молочную продукцию, мед, продукцию пчеловодства, восточные сладости и специи, овощи, грибы и ягоды (в том числе дикорастущие) и многое другое), а также рассаду, цветы, саженцы, садово-огородный инвентарь, семена и удобрения.

В рамках ярмарки будут проведены: конкурс «Удача на даче», мастер-класс по приготовлению блюд из огурцов «Ах, огурчик, огурец!», лекция «Нежеланные гости» нашего города (борщевик и другие сорные растения)», выставка экспонатов Филиала ПОСВИР.

Всех ожидает веселая развлекательная программа, концерт творческих коллективов города Апатиты. Церемония открытия состоится 25 августа в 12 часов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

26-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Мончегорск

23 августа – 14.00-16.00

Заместитель прокурора Мурманской области Швецов Сергей Александрович проведет выездной личный прием граждан в Мончегорске. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность. Предварительно записаться можно по тел. 8 (81536) 3-29-44.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Помещение прокуратуры г.Мончегорска.

п.Зверосовхоз

23 августа - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Набережная, 11.

пгт.Кильдинстрой

23 августа - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка». На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу! На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру. А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

24 августа – 10.00-17.00

На «НеФоруме блогеров», который состоится на площади Мурманского морского вокзала, волонтеры центра экологических инициатив «Чистая Арктика» будут принимать использованные батарейки от участников форума, взамен вручая подарки!

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Мурманский морской вокзал.

24 августа – 10.00

Состоится мероприятие по очистке береговой полосы, прибрежной территории и акватории ручья Чистого.

В рамках национального проекта «Экология» в России проводятся в том числе мероприятия по сохранению уникальных водных объектов. На территории Мурманской области на сегодняшний день силами неравнодушных северян проведены субботники более чем на 15 водных объектах, в ходе которых очищено свыше 20 км береговой полосы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 113а. Останова общественного транспорта «Якорный переулок», около здания «Макдональдс».

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

Август

Министерством здравоохранения Мурманской области составлен график личного приёма граждан главными врачами подведомственных медицинских организаций в августе текущего года:

23 августа - 15.00-17.00

Толмачева Эмма Михайловна, главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная поликлиника»;

30 августа - 15.00-17.00

Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».