г.Апатиты

27-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

с.Ловозеро

27 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

27 августа – 10.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт пресс-конференция, посвященная старту фестиваля «Поезд молодёжной культуры» в Мурманской области. Спикеры расскажут о формате проведения, программе и запланированных событиях.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Борисович Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Игорь Сергеевич Пусачев, руководитель проекта «Поезд молодёжной культуры»; Елена Вячеславовна Титаренко, и.о. руководителя Мурманской региональной общественной организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»; Игорь Васильевич Поликарпов, заместитель начальника Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

27 августа - 10.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт выездное заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду в Мурманске. В рамках работы комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду, а также обеспечение надлежащего содержания территорий в муниципальном образовании.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, администрация города, IV этаж.

27 августа - 12.00

Круглый стол на тему «Современный аспекты оказания помощи больным с острым коронарным синдромом». В его работе примут участие: заместитель министра здравоохранения Мурманской области Александр Голованов; главный внештатный специалист Минздрава России по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в СЗФО, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, к.м.н. Игорь Кочанов; главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Мурманской области Татьяна Шведова, другие специалисты Мурманской и Ленинградской областей.

В ходе круглого стола планируется обсудить достижения и проблемы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в СЗФО и Мурманской области; а также ключевые вопросы организации работы региональных сосудистых центров.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, административный корпус, конференц-зал.

27 августа - 14.00

Круглый стол на тему «Об участии Общественной палаты Мурманской области в реализации общественных инициатив в регионе». Модератор: Оксана Глубокая, главный редактор газеты «Мурманский Вестник».

Участники:Величко Юлия Владимировна, член Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов», заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области; Журба Ольга Викторовна, представитель городской общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска, председатель Общественной палаты Мурманской области; Кислякова Валентина Михайловна, председатель Общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда», член Общественной палаты Мурманской области; Кузьмин Алексей Петрович, председатель президиума Мурманского территориального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», член Общественной палаты Мурманской области; Рафикова Надежда Ниазовна (Николаевна), заместитель председателя Общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г.Мурманска», заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области.

Вопросы для обсуждения: О ресурсной поддержке социально ориентированных общественных некоммерческих организаций (Журба О.В.); Об участии Общественных организаций Мурманской области в конкурсе Фонда президентских грантов (Кислякова В.М.); О практике Общественной организации «Местная национально-культурная автономия немцев г.Мурманска» в реализации государственной национальной политики (Рафикова Н.Н.); О поддержке Общественной палатой Мурманской области инициативы регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области по созданию «Зелёного щита» – защитной лесопарковой зоны вокруг города Мурманска (Кузьмин А.П.); Об участии Общественной палаты Мурманской области в проведении общественного мониторинга реализации избирательных прав участников избирательного процесса на территории Мурманской области в единый день голосования 8.09.2019 (Величко Ю.В.).

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция Мурманской областной газеты «Мурманский вестник», пресс-центр.

27 августа - 16.00

Тренинг «Финансовая поддержка социального предпринимательства». г.Мурманск, ул. Подстаницкого. Дом предпринимателя.

28 августа – 11.00

Состоится традиционный сбор труппы Мурманского областного драматического театра. В преддверии 81-го театрального сезона, который откроется 20 сентября премьерным спектаклем «Поминальная молитва», коллектив МОДТ обсудит творческие планы. Среди них – участие во Всероссийском театральном марафоне, III Северном театральном фестивале «Современный театр молодому зрителю. Традиции и новые практики», гастроли в Калининград и Сыктывкар, новые постановки с приглашенными режиссерами.

В частности, уже начались репетиции спектакля «Умник» по произведению французской писательницы Мюрай Мари-Од, известной в европейской литературе как автор для детей и подростков. Режиссер-постановщик – Максим Соколов (Санкт-Петербург). Первой премьерой нового театрального сезона станет инсценировка по произведениям С. Козлова «Сказки для Ёжика», режиссер-постановщик – Людмила Манонина-Петрович (Санкт-Петербург), которая также приступила к репетициям с артистами МОДТ.

г.Мурманск, просп.Кольский, 131а. Здание бывшего кинотеатра «Атлантика», большой зал.

30 августа - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области ведёт личный приём граждан Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка». На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу! На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру. А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

2 сентября - 900

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Планируется участие следующих гостей: командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексееви; врио губернатора Мурманской области Чибис Андрей Владимирович; председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей Михайлович; глава ЗАТО г. Североморск Евменьков Владимир Васильевич; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В 10 часов в каждом классе пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».