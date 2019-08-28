г.Апатиты

28-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

30 августа – 19.00

В актовом зале Гимназии № 1 состоится встреча главы администрации города Апатиты Николая Алексеевича Бовы и начальника Управления образования администрации города Апатиты Марины Николаевны Титовой с жителями города.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

с.Ловозеро

28 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

нп.Оленья Губа

28 августа - 11.00

Встреча специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения с многодетными семьями.

нп.Оленья Губа, ул. Строителей, 36.

г.Кола

29 августа – 11.00-12.00

В следственном отделе по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан исполняющим обязанности руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Мурманск

28 августа – 11.00

Состоится традиционный сбор труппы Мурманского областного драматического театра. В преддверии 81-го театрального сезона, который откроется 20 сентября премьерным спектаклем «Поминальная молитва», коллектив МОДТ обсудит творческие планы. Среди них – участие во Всероссийском театральном марафоне, III Северном театральном фестивале «Современный театр молодому зрителю. Традиции и новые практики», гастроли в Калининград и Сыктывкар, новые постановки с приглашенными режиссерами.

В частности, уже начались репетиции спектакля «Умник» по произведению французской писательницы Мюрай Мари-Од, известной в европейской литературе как автор для детей и подростков. Режиссер-постановщик – Максим Соколов (Санкт-Петербург). Первой премьерой нового театрального сезона станет инсценировка по произведениям С. Козлова «Сказки для Ёжика», режиссер-постановщик – Людмила Манонина-Петрович (Санкт-Петербург), которая также приступила к репетициям с артистами МОДТ.

г.Мурманск, просп.Кольский, 131а. Здание бывшего кинотеатра «Атлантика», большой зал.

28 августа - 11.00

Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, проведёт рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым и осмотрит выставку-экспозицию «Инновационный потенциал системы образования Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», I и II этажи, холл, кабинет директора.

28 августа - 11.30

Глава региона Андрей Чибис примет участие в августовском педагогическом совещании работников образования Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

28 августа - 12.00

Выездная сессия в рамках подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Выездная сессия в Мурманске открывает цикл встреч, которые Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Проектным офисом развития Арктики проводят в рамках подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

В режиме видеоконференцсвязи в работе сессии примет участие Александр Крутиков – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

От правительства Мурманской области председательствовать будет Зоя Санджиева, врио заместителя губернатора. Модератором выступит Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса по развитию Арктики. В заседании также примут участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, общественных организаций, бизнеса, эксперты.

Повесткой мероприятия запланировано обсуждение следующих направлений: совершенствование механизмов администрирования, экономическое развитие, туризм, развитие инфраструктуры, социальное развитие, наука и технологии, система образования, демография, Арктика и человек (Арктика как жизненная среда), экология и охрана среды, вопросы КМНС.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

28 августа - 14.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в выездной сессии в рамках подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

Выездная сессия в Мурманске открывает цикл встреч, которые Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Проектным офисом развития Арктики проводят в рамках подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

В режиме видеоконференцсвязи в работе сессии примет участие Александр Крутиков – заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Модератором выступит Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса по развитию Арктики. В заседании также примут участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, общественных организаций, бизнеса, эксперты.

Повесткой мероприятия запланировано обсуждение следующих направлений: совершенствование механизмов администрирования, экономическое развитие, туризм, развитие инфраструктуры, социальное развитие, наука и технологии, система образования, демография, Арктика и человек (Арктика как жизненная среда), экология и охрана среды, вопросы КМНС.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской облапсти, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

28 августа - 15.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию завода «Русская треска» и начала строительства завода «Русская пикша».

На территории Мурманского рыбного порта состоится открытие завода «Русская треска» – совместного предприятия ООО «Русская Рыбопромышленная компания» и ГК «Агама» – и закладка камня в строительство ещё одного предприятия береговой переработки – завода «Русская пикша». Расчётная мощность вводимого в эксплуатацию завода «Русская треска» – более 50 тонн в сутки готовой продукции из трески и пикши: замороженного филе всех видов, стейков, фарша. Завод «Русская пикша», запуск которого запланирован на 2020 год, рассчитан на производство не менее 25 тонн готовой продукции из трески и пикши в сутки.

г.Мурманск, ул.Траловая, 38.

28 августа - 15.00

Пройдёт традиционная акция «Иду в школу!», приуроченная к началу учебного года. Акция призвана помочь многодетным и малообеспеченным семьям обеспечить детей необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые могут пригодиться им в школе, предупредить проблемы, возникающие при подготовке к новому учебному году.

В программе: вручение детям наборов канцелярских товаров для школы, а также наборов для детского творчества; чаепитие, обсуждение значимых для семей вопросов.

В мероприятии примут участие: руководитель приёмной, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин; уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

Акция проходит по всей России, она стала хорошей традицией общественных приёмных партии «Единая Россия». В Мурманске акция проходит уже в третий раз. С каждым годом увеличивается количество детей, обеспеченных наборами школьных канцтоваров. Региональная общественная приёмная регулярно оказывает поддержку незащищенным категориям населения, ведет работу по разрешению проблемных вопросов граждан по самым разным направлениям.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева.

28 августа - 16.00

Пресс-конференция, посвященная проведению на территории Мурманской области Летних Баренц игр. В Летних Баренц играх соревнуются представители стран Баренц-региона: России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Участники пресс-конференции: Наталья Марковина – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, представители региональных спортивных федераций по видам спорта – участниц соревнований.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Здание АСК, III этаж, конференц-зал.

28 августа - 16.00

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» в рамках образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

28 августа - 16.30

Врио губернатора Андрей Чибис и генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько посетят подшефную Мурманскому морскому торговому порту гимназию № 8 и пообщаются с учениками профильного транспортно-логистического класса.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35/2. Гимназия № 8.

30 августа - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области ведёт личный приём граждан Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка». На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу! На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру. А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

2 сентября - 900

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Планируется участие следующих гостей: командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексееви; врио губернатора Мурманской области Чибис Андрей Владимирович; председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей Михайлович; глава ЗАТО г. Североморск Евменьков Владимир Васильевич; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В 10 часов в каждом классе пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».