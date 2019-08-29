г.Апатиты

29-31 августа

Пойдёт профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

30 августа – 19.00

В актовом зале Гимназии № 1 состоится встреча главы администрации города Апатиты Николая Алексеевича Бовы и начальника Управления образования администрации города Апатиты Марины Николаевны Титовой с жителями города.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

п.Ура-Губа

29 августа - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в открытии нового фермерского хозяйства аквакультуры.

п.Ура-Губа.

п.Минькино

29 августа - 12.30

Врио губернатора Андрей Чибис осмотрит ход ремонтных работ в Минькинской школе-интернате.

п.Минькино, Минькинская коррекционная школа-интернат.

29 августа - 13.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в открытии спортивного стадиона.

п.Минькино, 135.

ЗАТО г.Североморск

29 августа - 8.30

Начало работы выездной межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры в ЗАТО г.Североморск.

Выездная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и оперативный штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры начеёт работу в 8.30 с осмотра мазутной котельной района №2 на улице Сгибнева. Затем члены комиссии продолжат осмотр территорий Североморска.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, котельная № 2.

29 августа -9.30

Состоится заседание комиссии межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры в ЗАТО г.Североморск. В работе комиссии примут участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4. Администрация ЗАТО г.Североморск.

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Кола

29 августа – 11.00-12.00

В следственном отделе по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный прием граждан исполняющим обязанности руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Мурманск

30 августа - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области ведёт личный приём граждан Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка». На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу! На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру. А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

2 сентября - 900

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Планируется участие следующих гостей: командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексееви; врио губернатора Мурманской области Чибис Андрей Владимирович; председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей Михайлович; глава ЗАТО г. Североморск Евменьков Владимир Васильевич; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В 10 часов в каждом классе пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.