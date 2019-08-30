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Мурманская область. Арктика30.08.19 08:50

Делу - время

г.Апатиты

30 и -31 августа

Походит  профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

30 августа – 19.00

В актовом зале Гимназии № 1 состоится встреча главы администрации города Апатиты Николая Алексеевича Бовы и начальника Управления образования администрации города Апатиты Марины Николаевны Титовой с жителями города.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

г.Оленегорск

30 августа - 17.00

Торжественный приём главы Оленегорска, посвящённый юбилею города.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда.

ЗАТО г.Островной

30 августа - 12.00

Митинг, посвященный памяти погибших на АПЛ К-159.

ЗАТО г.Островной.

нп.Мишуково

30 августа - 14.00

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в нп. Мишуково после капитального ремонта. В мероприятии примут участие: врио заместителя губернатора Оксана Демченко, и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Панычев и и.о. главного врача Кольской центральной районной больницы Борис Гришко.

нп.Мишуково, ул. Почтовая, 19.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

30 августа - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области  ведёт личный приём граждан Коваленко Дмитрий Александрович, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

30 августа – 16.00

По традиции в последнюю пятницу месяца, состоится встреча предпринимателей региона с заместителем губернатора Евгением Никорой. Среди запланированных к обсуждению тем – вопросы строительства, природных ресурсов, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Организаторы приглашают всех заинтересованных представителей предпринимательского сообщества региона принять участие в мероприятии. Для участия во встрече необходима предварительная регистрация.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей II этаж.

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка».  На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу!  На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру.  А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

2 сентября - 900

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Планируется участие следующих гостей: командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексееви; врио губернатора Мурманской области Чибис Андрей Владимирович; председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей Михайлович; глава ЗАТО г. Североморск Евменьков Владимир Васильевич; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В 10 часов в каждом классе пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше   54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы,  1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

 

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