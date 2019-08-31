г.Апатиты

31 августа

Походит профильная смена туристско-краеведческой направленности, которая организуется в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области. Участники – 20 обучающихся 5-8 классов из 10 муниципалитетов области.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

г.Оленегорск

31 августа – 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 70-летию Оленегорска, а также посетит площадки фестиваля Imandra Viking Fest в Мончегорске.

г.Оленегорск.

г.Гаджиево

2 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

2 сентября - 14.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

1 сентября – 10.00-17.00

В павильоне «МурманЭКСПО» состоится «Школьная ярмарка». На ней будет представлена школьная форма, детская одежда, обувь, рюкзаки и канцтовары. Педагогов и родителей мы тоже не забыли: праздничная, деловая одежда, бижутерия, кожгалантерея и, конечно, порадует ассортимент продуктов к праздничному столу! На ярмарке можно будет приобрести оригинальные подарки и сувениры, чтобы поздравить с Днём знаний как учителей, так и школьников.

Для родителей «Школьная ярмарка» - это отличная возможность приобрести необходимые товары к школе и записать детей в понравившиеся кружки и секции прямо на ярмарке!

Детям будет интересно поучаствовать в увлекательных мастер-классах по ментальной арифметике, развитию памяти и ораторскому искусству. На творческих мастер-классах можно создать свой мультфильм, приготовить «лизуна», распечатать объемную фигуру на 3D принтере, порисовать на воде в технике эбру. А еще все желающие смогут превратиться в автоинспекторов и посидеть в настоящей патрульной машине ГИБДД.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Павильон «МурманЭКСПО».

2 сентября – 9.00

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. Планируется участие следующих гостей: командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексееви; врио губернатора Мурманской области Чибис Андрей Владимирович; председатель Мурманской областной Думы Дубовой Сергей Михайлович; глава ЗАТО г. Североморск Евменьков Владимир Васильевич; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В 10 часов в каждом классе пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города-героя Мурманска.

2 сентября – 9.00

Состоится пресс-конференция с победителем и трехкратным серебряным призером Первенства мира по плаванию Самусенко Павлом.

Участники пресс-конференции:- председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; победитель и трёхкратный серебряный призёр Первенства мира по плаванию Самусенко Павел; первый тренер спортсмена, тренер-преподаватель ДЮСШ г. Полярные Зори Заднепровская Оксана Вячеславовна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; директор ГАУМО «КСШОР» Гузенко Елена Николаевна.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, каб. 339, конференц-зал.

2 сентября - 10.00

Вручение переходящего приза «Аметистовый кристалл» самым активным посетителями Мурманского областного краеведческого музея.

По итогам учебного 2018-2019 года учащиеся мурманской прогимназии № 51 признаны самыми активными посетителями областного краеведческого музея. В течение года 244 ученика посетили более 10 музейных занятий, среди которых «Саамы – коренные жители Кольского полуострова», «Кто такие поморы?» и другие познавательные мероприятия. В ходе торжественной линейки сотрудники музея вручат ребятам переходящий приз «Аметистовый кристалл».

г.Мурманск, ул. Лобова, 9 корп. 6. Прогимназия № 51.

2 сентября - 11.00

День знаний в Мурманской областной научной библиотеке. В первый день нового учебного года областная научная библиотека гостеприимно распахнет свои двери для школьников, студентов, педагогов и родителей. В программе Дня знаний – квест-экскурсия, блиц-семинар «Наша информация – Ваш успех», экскурсия по книгохранению «За семью печатями», турнир «Что? Где? Когда?», викторина «Природа и необыкновенные места Кольского Севера», выставка «Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

2 сентября - 11.00

Проведение операций детям с пороками сердца. На базе Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина будут проведены операции на сердце 22 детям с пороками сердца.

Операции проводит Ашот Михайлович Григорян – заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя «Лапино» группа компаний «Мать и дитя» (г. Москва).

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

3 сентября - 9.00- 18.00

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в региональной прокуратуре проводится День приёма предпринимателей. Приём проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18 а. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Перерыв - с 13.00 до 14.00

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.