г.Апатиты

3 сентября

Состоится мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для потенциальных и действующих экспортеров. Участники семинара получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективным практиками выхода на международные рынки; узнают, где искать и как грамотно выстраивать работу с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами); научатся использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Ведущий мастер-класса – Шурыгин Юрий, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор портала «Экспортеры России». Участники мероприятия смогут также в формате индивидуальных консультаций эксперта получить ответы на вопросы, связанные с организацией экспортных поставок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Информационный Центр МАУ АГДК.

ЗАТО п.Видяево

3 сентября - 9.30

Заместитель губернатора Евгений Никора проведет выездное заседание комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2019/2020 года в ЗАТО п. Видяево. В рамках работы комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду, а также обеспечение надлежащего содержания территорий. В 9.00 комиссия начнёт работу на в Видяево на территории котельной АО «МЭС». С 11.30 будет проходить осмотр объектов ЖКХ.

ЗАТО п.Видяево, ул. Центральная, 8. Здание администрации.

г.Снежногорск

3 сентября - 14.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт выездное заседание комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2019/2020 года в ЗАТО Александровск. В рамках работы комиссии будет проверен ход подготовки к отопительному периоду, а также обеспечение надлежащего содержания территорий. В 16.00 начнётся осмотр объектов ЖКХ.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 9. Здание администрации.

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

с.Ловозеро

3 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

п.Пушной

3 сентября

Состоится рабочая поездка врио губернатора Андрея Чибиса в Пушной. В программе осмотр объектов социальной инфраструктуры посёлка.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

3 сентября - 9.00-18.00

В рамках проведения в органах прокуратуры Всероссийского дня приёма предпринимателей, который проводится каждый первый вторник месяца, в региональной прокуратуре проводится День приёма предпринимателей. Приём проводится также в городских, окружных, районных и специализированных прокуратурах.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18 а. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Перерыв - с 13.00 до 14.00.

3 сентября - 14.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в торжественном вручении медицинским работникам жилищных свидетельств и денежных сертификатов в рамках действующих в регионе мер социальной поддержки врачей и медицинского персонала. После церемонии вручения глава региона познакомится с работой отделения офтальмологии.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

3 сентября - 17.00

Семинар «Народовластие и самоуправление» в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». На первой встрече проекта участники семинара разберут вопросы самоуправления и избирательного права. Особое внимание уделят теме выборов и референдума как форме высшего непосредственного выражения народовластия. Для участия в мероприятии приглашены преподаватели и студенты Мурманского арктического гуманитарного университета, председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, помощник прокурора региона Вера Михайлова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

6 сентября – 11.00

Состоится открытие областного совещания директоров детских школ искусств Мурманской области, посвященного началу нового учебного года.

На совещании, в котором примут участие представители Комитета по культуре и искусству Мурманской области, областных и муниципальных учреждений культуры и образования, будут обсуждаться вопросы реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019 году, федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», внедрения профессионального стандарта, а также состояние и перспективы развития детских школ искусств в 2019-2020 учебном году.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.