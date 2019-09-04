г.Гаджиево

5 сентября

Состоится рабочая поездка врио губернатора Андрея Чибиса в Гаджиево. В программе: осмотр городской инфраструктуры и военных объектов.

г.Гаджиево.

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

с.Ловозеро

4 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

4 сентября -9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

4 сентября - 10.00

Врио губернатора Андрей Чибис встретится с юными северянами, побывавшими на Северном полюсе в рамках тематического рейса атомного ледокола «50 лет Победы».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

4 сентября - 12.00

Андрей Чибис, глава региона, примет участие в открытии центра «Мой бизнес» и подписании соглашений о взаимодействии между правительством Мурманской области и предпринимательскими объединениями, а также инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

4 сентября - 13.00

Лекция «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области 2019. Нововведения».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

4 сентября - 13.30

Мастер-класс «Эффективный SMM». Мастер-класс проведет тренер Александр Корнилов – предприниматель, член Ассоциации молодых предпринимателей России.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

4 сентября - 15.00

Встреча руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области с делегацией аспирантов МИД Норвегии.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

4 сентября - 16.00

Андрей Чибис, врио губернатора региона, примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию АО «Мурманэнергосбыт».

г.Мурманск, ул. Промышленная, 15.

6 сентября – 11.00

Состоится открытие областного совещания директоров детских школ искусств Мурманской области, посвященного началу нового учебного года.

На совещании, в котором примут участие представители Комитета по культуре и искусству Мурманской области, областных и муниципальных учреждений культуры и образования, будут обсуждаться вопросы реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019 году, федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», внедрения профессионального стандарта, а также состояние и перспективы развития детских школ искусств в 2019-2020 учебном году.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.