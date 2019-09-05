На автоподъезде к Североморску начинается ремонт дорожного покрытияДороги отдают «Гольфстриму»
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Мурманская область. Арктика05.09.19 08:45

Делу - время

г.Оленегорск

5 сентября - 14.00

Педагогическая конференция работников города Оленегорска.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Гаджиево

5 сентября

Состоится рабочая поездка врио губернатора Андрея Чибиса в Гаджиево. В программе: осмотр городской инфраструктуры и военных объектов.

г.Гаджиево.

5 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

5 сентября - 14.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

5 сентября - 10.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в передаче новых пожарных автомобилей и аварийно-спасательного оборудования подразделениям управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 32. Пожарная часть № 12.

5 сентября - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис примет участие в подписании соглашений между правительством Мурманской области и крупными работодателями региона по взаимодействию в сфере подготовки востребованных кадров.

г.Мурманск, ул. Подгорная, 80. Мурманский индустриальный колледж.

5 сентября - 13.00

Начнётся первый в новом учебном году Всероссийский открытый урок «Я помню». Урок будет, посвящен профессиям, сохраняющим историческую память о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что такое современный музей? Почему одними из самых востребованных сотрудников в библиотеках стали специалисты по IT и Big Data? Возможно ли создать такой носитель, который сохранит всю информацию навечно? Об этом и многом другом пойдет речь на Всероссийском открытом уроке «Я помню».

Спикерами станут: Ольга Васильева – министр просвещения РФ, доктор исторических наук; Михаил Пиотровский – директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России; Александр Школьник – директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы); Сергей Баландюк – основатель корпорации «ЭЛАР», крупнейшего в России создателя электронных архивов.

Мурманская область вошла в число субъектов Российской Федерации – участников Всероссийского открытого урока «Я помню», подключенных в режиме on-line. Наш регион представят воспитанники двух мурманских школ – № 4 и № 5. Они соберутся в кают-компания Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот».

Также на связь с главной площадкой урока – Музеем Победы – в режиме телемоста выйдут ребята из городов-героев: Волгограда (Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане) и Санкт-Петербурга (Музей Пискарёвского мемориального кладбища). Впервые в мероприятии примут участие школьники из Республики Беларусь. Телемост будет установлен с Брестом (Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»).

Ведущим Всероссийского открытого урока станёт известный теле– и радиоведущий Антон Комолов.

Видеосвязь с точками подключения обеспечит компания «Ростелеком». Посмотреть открытый урок в прямом эфире сможет любой желающий в группах «ПроеКТОрии» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на портале «ПроеКТОриЯ» и через личные кабинеты образовательных организаций.

Цикл Всероссийских открытых уроков, направленных на формирование у школьников 8-11 классов навыков профессионального самоопределения, организован по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ».

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Кают-компания Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот».

6 сентября – 11.00

Состоится открытие областного совещания директоров детских школ искусств Мурманской области, посвященного началу нового учебного года.

На совещании, в котором примут участие представители Комитета по культуре и искусству Мурманской области, областных и муниципальных учреждений культуры и образования, будут обсуждаться вопросы реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019 году, федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», внедрения профессионального стандарта, а также состояние и перспективы развития детских школ искусств в 2019-2020 учебном году.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

6 сентября – 11.00-16.00

Состоится рабочая поездка в Мурманск министра культуры РФ Владимира Мединского. В программе: посещение ремонтируемых в рамках национального проекта «Культура» Мурманского областной театра кукол и областного драматического театра, встреча с активом регионального отделения Российского военно-исторического общества, участие в церемонии открытия модельной библиотеки и другие мероприятия.

г.Мурманск.

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше   54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы,  1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

 

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