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Мурманская область. Арктика06.09.19 08:45

Делу - время

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

6 сентября – 11.00

Состоится открытие областного совещания директоров детских школ искусств Мурманской области, посвященного началу нового учебного года.

На совещании, в котором примут участие представители Комитета по культуре и искусству Мурманской области, областных и муниципальных учреждений культуры и образования, будут обсуждаться вопросы реализации национального проекта «Культура» в Мурманской области в 2019 году, федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», внедрения профессионального стандарта, а также состояние и перспективы развития детских школ искусств в 2019-2020 учебном году.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

6 сентября – 11.00-16.00

Состоится рабочая поездка в Мурманск министра культуры РФ Владимира Мединского. В программе: посещение ремонтируемых в рамках национального проекта «Культура» Мурманского областной театра кукол и областного драматического театра, встреча с активом регионального отделения Российского военно-исторического общества, участие в церемонии открытия модельной библиотеки и другие мероприятия.

г.Мурманск.

6 сентября 13.00

Торжественная церемония открытия областного фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче – 2019». В торжественной церемонии открытия примет участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергоэффективных технологий среди населения, формирование бережного отношения к окружающей среде, повышение уровня экологического воспитания.

Тема фестиваля 2019 года – 100-летие Государственной комиссии по электрификации России. Помимо традиционной программы, которая включает тематические мастер-классы, энерго-квизы, экологический квест, спортивные и танцевальные конкурсы, на площадке фестиваля будет организована масштабная зона профориентационной работы при участии профильных предприятий и организаций региона: выставка автомобильной техники, экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра», фотовыставка, посвящённая теме 100-летия ГОЭЛРО. В зоне профориентации гости фестиваля смогут пообщаться с представителями предприятий и организаций, познакомиться с энергоэффективными разработками, обсудить перспективу выбора будущей профессии.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

9-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше   54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы,  1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

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