г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям: практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Апатиты

10 и 11 сентября

Проходит региональный студенческий слёт Мурманской области. Мероприятие проводится в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки повышения креативности и проектного менеджмента.

Организатор слета – Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В настоящее время министерство проводит конкурс социально значимых молодёжных проектов. Навыки, полученные на слете, помогут, в частности, в подготовке заявок на участие в конкурсе.

Участие в слёте примут представители студенческого актива: студенческих клубов и общественных объединений, студсоветов, инициативных групп, а также специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В проведении слёта примет участие тренер, организатор и участник международных проектов, эксперт грантовых конкурсов всероссийского уровня Ольга Лобанова из Санкт-Петербурга.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Региональный студенческий слёт Мурманской области будет проходить в Молодёжном социальном центре города Апатиты.

с.Ловозеро

10 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

п.Пушной

10 сентября - 11.00

Торжественное открытие региональных соревнований обучающихся «Школа безопасности». Соревнования пройдут c 9 по 13 сентября на побережье реки Ворона. В них примут участие 13 команд – всего более ста ребят из Апатитов, Видяево, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Кольского района, Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск.

В программу «Школы безопасности» традиционно входят состязания по поисково-спасательным работам, комбинированная пожарная и военизированная эстафеты, преодоление полосы препятствий, проверка знаний правил дорожного движения и навыков организации быта в полевых условиях, комплексные силовые упражнения и творческие конкурсы.

п.Пушной, ул. Центральная, 1а. Школа.

пгт.Мурмаши

10 сентября - 9.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

10 сентября - 10.00

Открытие детской площадки в рамках проекта «Особым детям – особая забота» в Североморском комплексном центре социального обслуживания населения. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ЗАТО г.Североморск, ул. Гвардейская, 5.

10 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5.

г.Мурманск

10 сентября - 10.30

День открытых дверей по вопросам предоставления МВД России государственных услуг в сфере информационно-справочной работы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 45. Октябрьское отделение многофункционального центра Мурманской области.

10 сентября - 14.00

Конференция «Особым детям – особая забота. Социальная практика. Наставничество», посвящённая распространению результатов проектной инновационной деятельности.

Конференция станет итоговым мероприятием проекта «Особым детям – особая забота». В ней примут участие представители 13 учреждений социального обслуживания Мурманской области. Работа конференции будет посвящена оценке эффективности и результативности проекта и направлена на распространение практики участия учреждений соцобслуживания в грантовой деятельности, реализуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проект «Особым детям – особая забота» стал победителем конкурсного отбора инновационных проектов государственных, муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных на распространение эффективных социальных практик, направленных на решение проблем детского неблагополучия в номинации «Наставничество» в 2017 году и получил финансирование Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 1 485 280,00 рублей.

Цель проекта – оказание социально-психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны наставников, направленной на их успешную социализацию.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал «Москва».

10-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

11 сентября – 10.00-12.30

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства содержанию устройству детских игровых площадок.

На и вопросы по телефону (8-8152) 47-31-61 ответит помощник прокурора области Мавлютова Татьяна Сергеевна.

12 сентября – 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона Мурманский областной театр кукол. Участие принимают: председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов; директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов и артисты Мурманского областного театра кукол.

С 14 по 18 сентября в Мурманске пройдёт IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками станут профессиональные театры кукол России и других стран Баренцева региона. Планируется участие 15 театров и визит театральных критиков и специалистов театрального дела для проведения мастер-классов.

Ожидаемое количество зрителей – не менее 3000 человек. В течение фестиваля планируется провести не менее 15 спектаклей, не менее двух творческих встреч и не менее двух мастер-классов. В программе фестиваля планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проводиться на четырёх площадках: площадка ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» (два зрительных зала (большая сцена для показа спектаклей формата фестиваля, а также малый зал для проведения отдельных мероприятий фестиваля и показа спектаклей малой формы); зрительный зал МАОУДО «Детская театральная школа города Мурманска (400 мест); зрительный зал ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (100 мест); концертный зал ГОАУК «Мурманская областная филармония» (558 мест.)

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.