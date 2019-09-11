с.Алакуртти

11 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям: практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Кировск

18 сентября – 15.00

Состоится муниципальное педагогическое совещание работников образования города Кировска на тему «Стратегические цели актуальные задачи системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование».

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация города Кировска, актовый зал.

г.Апатиты

11 сентября

Проходит региональный студенческий слёт Мурманской области. Мероприятие проводится в форме тренинга, на котором участники смогут получить навыки повышения креативности и проектного менеджмента.

Организатор слета – Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. В настоящее время министерство проводит конкурс социально значимых молодёжных проектов. Навыки, полученные на слете, помогут, в частности, в подготовке заявок на участие в конкурсе.

Участие в слёте примут представители студенческого актива: студенческих клубов и общественных объединений, студсоветов, инициативных групп, а также специалисты, курирующие студенческие советы образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В проведении слёта примет участие тренер, организатор и участник международных проектов, эксперт грантовых конкурсов всероссийского уровня Ольга Лобанова из Санкт-Петербурга.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Региональный студенческий слёт Мурманской области будет проходить в Молодёжном социальном центре города Апатиты.

11 сентября – 10.00-11.00

Состоится личный приём граждан руководителем Следственного управления генерал-майором юстиции Ефремовым Андреем Александровичем.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

с.Ловозеро

11 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

ЗАТО г.Североморск

12 сентября – 15.00-17.00

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск приглашаем жителей флотской столицы принять участие в субботнике, который организуется администрацией ЗАТО г.Североморск на территории посёлка в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия - 2019».

ЗАТО г.Североморск, ул. Агеева, 7. Сбор участников.

г.Мурманск

11 сентября – 10.00-12.30

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства содержанию устройству детских игровых площадок.

На и вопросы по телефону (8-8152) 47-31-61 ответит помощник прокурора области Мавлютова Татьяна Сергеевна.

11 сентября – 11.30

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» к 75-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских войск. Выставочный проект подготовлен Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Центральным военно-морским музеем (г. Санкт-Петербург), Городским историко-краеведческим музеем г. Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей г. Мурманска. Выставка рассказывает о действиях Северного флота в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, боевых действиях на морском и приморском направлениях, значении разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В пресс-конференции примут участие: – Ершов Сергей Борисович, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; – Химчук Елена Павловна, директор Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 сентября - 17.00

Состоится круглый стол, посвященный подведению итогов летней оздоровительный кампании на территории Мурманской области, в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья».

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган; начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Николай Малов; председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Меркушова; представители педагогического сообщества, партийный актив.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия, офис 424.

11-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

12 сентября – 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона Мурманский областной театр кукол. Участие принимают: председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов; директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов и артисты Мурманского областного театра кукол.

С 14 по 18 сентября в Мурманске пройдёт IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками станут профессиональные театры кукол России и других стран Баренцева региона. Планируется участие 15 театров и визит театральных критиков и специалистов театрального дела для проведения мастер-классов.

Ожидаемое количество зрителей – не менее 3000 человек. В течение фестиваля планируется провести не менее 15 спектаклей, не менее двух творческих встреч и не менее двух мастер-классов. В программе фестиваля планируется показ спектаклей, созданных для разных возрастных категорий.

Фестиваль будет проводиться на четырёх площадках: площадка ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» (два зрительных зала (большая сцена для показа спектаклей формата фестиваля, а также малый зал для проведения отдельных мероприятий фестиваля и показа спектаклей малой формы); зрительный зал МАОУДО «Детская театральная школа города Мурманска (400 мест); зрительный зал ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» (100 мест); концертный зал ГОАУК «Мурманская областная филармония» (558 мест.)

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

17 сентября - 10.00

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» проводит мастер-класс на тему «Особенности работы на электронных торговых площадках».

В качестве ведущих мастер-класса выступят эксперты компании «Zonesmart».

В рамках мероприятия будет представлена информация о критериях выбора подходящей торговой площадки, способах размещения, сложностях, с которыми сталкиваются российские производители. Отдельное внимание будет уделено типичным ошибкам, допускаемым экспортерами. Предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию по вопросам организации экспортных продаж через каналы электронной коммерции.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23 ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, кнференц-зал.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.