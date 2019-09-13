нп.Белое Море

13 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

13 сентября - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям: практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Кировск

18 сентября – 15.00

Состоится муниципальное педагогическое совещание работников образования города Кировска на тему «Стратегические цели актуальные задачи системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование».

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация города Кировска, актовый зал.

п.Никель

18 сентября – 11.00-13.00

В рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в посёлок Никель Печенгского района. Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный приём граждан.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

п.Никель, просп.Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(815-54) 5-03-47.

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

г.Мурманск

13 сентября - 11.00

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева и представители Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг посетят Социальный центр – SOS Мурманск.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 31/1.

13 сентября - 11.00

Врио губернатора Андрей Чибис проведёт заседание территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

13 сентября - 11.10

В Мурманском арктическом государственном университете в рамках регионального этапа Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Мурманским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и АНО ИМЦ «Единая промышленная карта».

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения Партии Сергей Дубовой; директор форума «Педагоги России», член Координационного совета сторонников ВПП «Единая Россия», автор федерального партийного профориентационного проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова.

Программа мероприятия: 10.10. – начало работы второго дня форума; 11.00 – приветственное слово к участникам форума секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Дубового; 11.10 - подписание соглашения.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15, МАГУ, 4-й этаж, актовый зал.

13 сентября - 14.30

В рамках корпоративного волонтерского движения «Да Добро» состоится акция «Круг добра» при поддержке Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения Партии. В рамках акции учащиеся школ города Мурманска и ЗАТО Александровска вручат подарки пациентам учреждения. Также будет проведён праздничный концерт.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; член Общественной палаты РФ и Мурманской области, председатель Регионального совета сторонников Юлия Величко; индивидуальный предприниматель, автор проекта «Школа классического балета «Возрождение» Екатерина Зварко; пациенты и персонал Дома-интерната для престарелых и инвалидов.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

13 сентября - 14.40

Награждение победителей регионального конкурса лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области «Лидер XXI века». Конкурс проходит 12-13 сентября, в нём принимают участие 20 победителей муниципальных этапов.

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. II этаж.

13-16 сентября - 17.30-20.40

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска совместно с Мурманским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» проводит обучающий курс для начинающих предпринимателей города Мурманска.

Программа курса включает 30 часов лекций и практических занятий по основным направлениям деятельности малого предпринимательства: правовые аспекты деятельности, трудовое законодательство, бизнес-планирование и маркетинг. Участники познакомятся с формами финансовой поддержки предпринимателей в Мурманске, а также смогут получить индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана и другим вопросам.

Обучение проводят специалисты, имеющие большой опыт преподавания и работы в области экономики, права и маркетинга.

К обучению приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска, зарегистрированные на территории города Мурманска, срок регистрации которых на дату подачи заявки на участие в обучающем курсе не превышает 11-ти месяцев; физические лица, не моложе 18-ти лет и не старше 54-х лет, зарегистрированные на территории города Мурманска, имеющие намерение участвовать в конкурсах финансовой поддержки, реализуемых на территории города Мурманска.

Обучение осуществляется на безвозмездной основе. Количество участников группы – 30 слушателей.

Слушателям, прошедшим полный курс, выдаются итоговые документы – номерные сертификаты, позволяющие принять участие в конкурсах на право получения финансовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и в конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, реализуемым комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Заявки на участие принимаются по телефону 8 (8152) 413-612, либо в свободной форме по электронному адресу mur-spbutue@yandex.ru.

г.Мурманск, проезд Ивана Халатина, 7. Мурманский институт экономики – филиала ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики».

13 сентября – 17.00

Под председательством врио губернатора Мурманской области состоится заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области. В повестке заседания 2 вопроса: рассмотрение результатов социологического опроса населения, проведенного в целях выявления уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в 2018 году; рассмотрение результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области в 2018 году.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд.

17 сентября - 10.00

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» проводит мастер-класс на тему «Особенности работы на электронных торговых площадках».

В качестве ведущих мастер-класса выступят эксперты компании «Zonesmart».

В рамках мероприятия будет представлена информация о критериях выбора подходящей торговой площадки, способах размещения, сложностях, с которыми сталкиваются российские производители. Отдельное внимание будет уделено типичным ошибкам, допускаемым экспортерами. Предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию по вопросам организации экспортных продаж через каналы электронной коммерции.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23 ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, конференц-зал.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.