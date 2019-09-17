г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям: практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Кировск

18 сентября – 15.00

Состоится муниципальное педагогическое совещание работников образования города Кировска на тему «Стратегические цели актуальные задачи системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование».

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация города Кировска, актовый зал.

г.Ковдор

17 сентября – 10.00

Старт региональной военно-патриотической экспедиции молодёжи, сотрудников силовых структур, воинов армии и флота «Рубежи славы-2019». Региональная военно-патриотическая экспедиция молодёжи, сотрудников силовых структур, воинов армии и флота «Рубежи славы-2019» посвящена 75-годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Ковдорский район, 8 км дороги Ковдор – Санкари – место падения самолета «Бостон – Дуглас».

п.Никель

18 сентября – 11.00-13.00

В рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в посёлок Никель Печенгского района. Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный приём граждан.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

п.Никель, просп.Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(815-54) 5-03-47.

с.Ловозеро

17 сентября - 9.00

Вездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Островной

17 сентября – 15.00

Акция «Внимание – дети»: викторина «Дорожный лабиринт».

г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Гаджиево

17 сентября – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. С. Преминина, 108.

г.Кола

19 сентября

Глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня и начала строительства ветроэлектростанции «Кольская ВЭС».

Кольский район, 85-й км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

с.Териберка

17 сентября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

г.Мурманск

17 сентября - 10.00

АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» проводит мастер-класс на тему «Особенности работы на электронных торговых площадках».

В качестве ведущих мастер-класса выступят эксперты компании «Zonesmart».

В рамках мероприятия будет представлена информация о критериях выбора подходящей торговой площадки, способах размещения, сложностях, с которыми сталкиваются российские производители. Отдельное внимание будет уделено типичным ошибкам, допускаемым экспортерами. Предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию по вопросам организации экспортных продаж через каналы электронной коммерции.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23 ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, конференц-зал.

17 сентября - 11.00

На базе филиала банка ВТБ (ПАО) в г. Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» состоится мероприятие общественного контроля по выявлению фактов навязывания дополнительных услуг финансовыми организациями при оформлении льготной ипотеки.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», член президиума регионального политсовета Светлана Виденеева; представители родительского сообщества; партийный актив.

Напомним, партия «Единая Россия» запустила во всех 85 регионах масштабную кампанию по выявлению фактов навязывания финансовыми организациями дополнительных услуг при оформлении льготной ипотеки семьям с детьми, которые в итоге увеличивают установленную Президентом России В.В. Путиным 6-процентную ставку. По итогам проверки будут выработаны законодательные меры для регулирования данного вопроса. По данным Правительства России, на всей территории страны за I квартал 2019 года семьям с детьми было выдано всего 3753 кредита на сумму порядка 9,5 млрд рублей. Эта цифра говорит о том, что далеко не многие семьи пользуются возможностями льготной ипотеки. В «Единую Россию» поступают сообщения о том, что финансовые организации навязывают дополнительные услуги по страхованию, не предусмотренные законодательством, после чего ставка с 6% увеличивается до 7% и выше, что противоречит поручению Президента России Владимира Путина. В связи с этим «Единая Россия» организовала проверку данных фактов в регионах для исправления ситуации на законодательном уровне.

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» была принята в конце 2017 года. Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет.

г.Мурманск, просп.Кольский, 22. Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Мурманске.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.