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Мурманская область. Арктика18.09.19 08:45

Делу - время

г.Полярные Зори

18 сентября – 14.00

Состоится выездной семинар-совещание с представителями управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Семинар-совещание проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также в соответствии с поручением руководителя Федеральной антимонопольной службы.

В мероприятии примут участие сотрудники Мурманского УФАС России: начальник отдела органов власти – Полищук Марина Сергеевна, начальник отдела контроля торгов – Воронина Ксения Феликсовна.

Семинар проводится по следующим направлениям:  практика антимонопольного регулирования. Применение статьи 15 главы 3 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; актуальные вопросы  применения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По окончании семинара специалистами управления  будет организован личный приём.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация муниципалитета, зал заседаний, 2-й этаж.

г.Кировск

18 сентября – 15.00

Состоится муниципальное педагогическое совещание работников образования города Кировска на тему «Стратегические цели актуальные задачи системы образования в условиях реализации национального проекта «Образование».

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация города Кировска, актовый зал.

п.Никель

18 сентября – 11.00-13.00

В рамках оказания правовой помощи населению состоится выезд мобильной приёмной прокурора Мурманской области в посёлок Никель Печенгского района. Прокурор области Щербаков В.А. и работники аппарата прокуратуры области проведут личный приём граждан.

При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приема, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

п.Никель, просп.Гвардейский, 13. Прокуратура Печенгского района. Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется по телефону 8(815-54) 5-03-47.

с.Ловозеро

18 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярный

21 сентября

Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 120-летия Полярного.

г.Полярный

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед  МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Кола

19 сентября

Глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня и начала строительства ветроэлектростанции «Кольская ВЭС».

Кольский район, 85-й км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

пгт.Верхнетуломский

18 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

18 сентября - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы,  1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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