г.Полярный

21 сентября

Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 120-летия Полярного.

г.Полярный

г.Гаджиево

19 сентября - 10.00 и 14.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

19 сентября - 15.00

Личный приём руководителя Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Кола

19 сентября

Глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня и начала строительства ветроэлектростанции «Кольская ВЭС».

Кольский район, 85-й км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС.

г.Мурманск

19 сентября - 17.00

Лекция «Европейское средневековье» из цикла «Диалог культур во времени и пространстве». В библиотеке продолжается цикл лекций «Диалог культур во времени и пространстве». Ведет лекторий кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

19 сентября - 17.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в первом заседании мурманской региональной ассоциации «Совет многоквартирных домов».

Ассоциация создана в рамках плана «100 шагов правительства Мурманской области в целях повышения вовлеченности жителей региона в совместное решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В заседании примут участие учредители региональной ассоциации «Совет многоквартирных домов», председатели советов многоквартирных домов, представители Госжилинспекции, Минэнерго и ЖКХ, министерства строительства и территориального развития Мурманской области, ассоциации управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами Мурманской области, регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», некоммерческого партнерства «Жилищное объединение Мурмана».

На встрече планируется обсудить план работы ассоциации на 2019 год, аспекты взаимодействия советов многоквартирных домов с управляющими организациями. В рамках заседания состоится подписание соглашения между ассоциацией «Совет многоквартирных домов» и ассоциацией управляющих организаций в сфере управления многоквартирными домами Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Государственная жилищная инспекция Мурманской области, III этаж, актовый зал.

19 сентября - 18.00

Встреча с финским исследователем Элиной Кахла «Путь Финляндской Православной Церкви 1918-2019». Элина Кахла – финский исследователь, специалист по русской культуре, доктор философии, профессиональный переводчик с русского на финский язык. Ею были переведены произведения Евгения Водолазкина, Людмилы Улицкой и других российских авторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.