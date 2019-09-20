г.Полярный

21 сентября

Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 120-летия Полярного.

г.Полярный

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Мурманск

20 сентября - 11.30

Брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». На вопросы журналистов ответит режиссер-постановщик спектакля Людмила Манонина-Петрович (Санкт-Петербург). В 12.00 состоится генеральная репетиция спектакля «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?». Премьера планируется 21 и 22 сентября в 12 часов на Малой сцене театра.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

20 сентября - 12.00

Круглый стол в пресс-центре «Мурманский вестник», посвященный профилактике наркопотребления и распространения наркотиков в Мурманской области. Участники обсудят вопросы раннего выявления наркопотребителей, привлечения несовершеннолетних к ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, проект «Арктический киберпатруль» и другие темы. Гости пресс-центра: специалисты региональных министерства образования и науки, министерства здравоохранения, УМВД России по Мурманской области, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, наркологи.

Ведущая пресс-центра – главный редактор газеты «Мурманский вестник» Оксана Глубокая.

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция газеты «Мурманский вестник».

20 сентября - 14.30

Глава региона встретится с коллективом и студентами Мурманского медицинского колледжа.

г. Мурманск, ул.Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж.

20 сентября - 16.00

Пресс-конференция, посвященная открытию выставки из собрания Государственного Русского музея «Приглашение к обеду».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.