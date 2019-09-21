г.Снежногорск

23 сентября - 16.00

Очное занятие в рамках тренинг-курса «Шаг за шагом». Участники тренинга встретятся с тренером образовательной программы Евгенией Рябовой. Тема занятия: «Основы бизнес-планирования».

г.Снежногорск, ул. Флотская, 10.

г.Полярный

21 сентября

Глава региона примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 120-летия Полярного.

г.Полярный

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Мурманск

21 сентября - 14.00

В детском технопарке «Кванториум - 51» в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» состоится День семейного научного творчества для родителей и детей.

В мероприятии примут участие: директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», член президиума Регионального совета сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» С.В. Кулаков; семья Ромаховых (мама – Ольга, дети - Виктор, Юлия - лауреаты детских профессиональных и технических чемпионатов регионального и федерального уровней); родители с детьми.

Виктор и Юлия Ромаховы начали заниматься робототехникой давно, открытие «Кванториума» значительно расширило возможности обучения. В первый же год Витя был зачислен в Робоквантум и был в восторге от оборудования, которое предоставляется детям для реализации их проектов. У Вити и Юли на двоих участие и победы в конкурсах всероссийского масштаба: форум «Шаг в будущее», чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» («Junior Skills»), конкурс научно-технического творчества «Юные техники XXI века».

За свои успехи дети были награждены путевками в детский образовательный центр «Смена» по профилю Junior Skills, а затем смогли туда попасть еще раз благодаря заявке от региона – уже на новогоднюю смену. За текущий год Витя с напарником успели победить в региональном чемпионате «ЮниорПрофи», представить Мурманскую область на Национальном финале «ЮниорПрофи» в рамках Всероссийского технологического фестиваля ProFest-2019 и привезти оттуда диплом II степени. Юля же продолжила работать над своим проектом «Тренажер для балерины», с которым участвовала в региональном соревновании юных исследователей «Будущее Севера. Юниор» и по его результатам была отобрана на Всероссийский форум «Шаг в будущее», откуда привезла диплом за II место.

г.Мурманск, ул. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

23 сентября - 11.00

Глава региона проведёт заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. На заседание вынесены вопросы о приведении в нормативное состояние пешеходных переходов, подготовке автомобильных дорог общего пользования к зимнему периоду, разработке и запуске проекта «Я соблюдаю ПДД».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

24 сентября – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет осуществлен личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

27 сентября - 14.00

Инаугурация избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.