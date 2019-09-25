ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

с.Ловозеро.

25 сентября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

п.Зверосовхоз

25 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

п.Зверосовхоз, ул.Набережная, 11.

пгт.Кильдинстрой

25 сентября - 11.15

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

25 сентября - 10.00

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» и акции «Стоп, грипп», инициированной Мурманским региональным отделением партии, состоится вакцинация студентов и преподавателей вуза. В ходе мероприятия член регионального Общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергей Агеев напомнит студентам и преподавателям о профилактике инфицирования, в которой самая важная роль отводится личной гигиене.

В мероприятии примут участие: представители ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1»; студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 515.

25 сентября – 12.00

Активисты ОНФ совместно с учениками, педагогами гимназии № 8 и инспекторами ГИБДД проведут акцию по раздаче светоотражающих фликеров, сделанных самими гимназистами. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Дорога в школу», призванной выявить аварийно-опасные участки пути следования школьников в образовательные учреждения и выработать рекомендации органам власти по исправлению ситуации.

г.Мурманск, рядом с магазином «Дикси». Ост. «Охота» в сторону севера, ул. Полярные Зори, 19.

26 сентября – 8.30

В Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

В рамках акции планируется не только пополнить банк крови, но и организовать авто-мотопробег в поддержку массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 2019 года.

Автоколонна стартует в 8.30 и проедет до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», где и пройдёт основное мероприятие.

г.Мурманск, ул. Ленинградская.

27 сентября - 14.00

Инаугурация избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.