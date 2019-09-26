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Мурманская область. Арктика26.09.19 08:45

Делу - время

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Мурманск

26 сентября – 8.30

В Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

В рамках акции планируется не только пополнить банк крови, но и организовать авто-мотопробег в поддержку массового безвозмездного донорства крови и ее компонентов. Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Данное мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 2019 года. 

Автоколонна стартует в 8.30 и проедет до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», где и пройдёт основное мероприятие.

г.Мурманск, ул. Ленинградская.

26 сентября - 13.00

Встреча участников программы развития бизнеса «Делай дело». Встреча пройдёт в формате бизнес-обеда.  Гость – юрист Андрей Шарков.

г.Мурманск, просп. Ленина, 19а.

27 сентября - 10.00-13.00

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева будет проводиться III Всероссийский день приёма родителей дошкольников, приуроченный ко Дню работника дошкольного образования. Тематический приём по вопросам дошкольного образования в этот день проведут: Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приемной председателя, депутат Мурманской областной Думы; Ковшира Ирина Александровна - министр образования и науки Мурманской области; Галыгина Галина Анатольевна - член регионального Общественного совета партийного проекта «Новая школа», председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

27 сентября - 14.00

Инаугурация избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

28 сентября – 11.00

День открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Состоится пресс-подход управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Климова.

Мы постарались сделать программу Дня открытых дверей максимально насыщенной и полезной для посетителей. В этом году для наших гостей подготовлена выставочная экспозиция «Магия театра», приуроченная к Году театра – 2019. На выставке представлены памятные монеты Банка России, выпущенные с 1991 года на театральную тему. Служащие полевого учреждения «Нахимовское» расскажут о своей работе. Интересующиеся современными информационными технологиями узнают, как работает Единая биометрическая система, позволяющая дистанционно получать банковские услуги. Традиционно большой интерес у посетителей вызывает мастер-класс по определению подлинности банкнот и монет. В этом году мы решили дополнительно продемонстрировать работу кассовой техники. И конечно, все желающие смогут побывать внутри бронированного инкассаторского автомобиля и примерить экипировку инкассатора. Кроме того, для посетителей организованы разнообразные фотозоны, игры и конкурсы, повышающие финансовую грамотность детей и взрослых.

Аккредитация обязательна. Для прохода в здание нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

 

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