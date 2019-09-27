ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

п.Шонгуй

27 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

27 сентября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

27 сентября - 10.00-13.00

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева будет проводиться III Всероссийский день приёма родителей дошкольников, приуроченный ко Дню работника дошкольного образования. Тематический приём по вопросам дошкольного образования в этот день проведут: Шадрин Юрий Анатольевич - руководитель Региональной общественной приемной председателя, депутат Мурманской областной Думы; Ковшира Ирина Александровна - министр образования и науки Мурманской области; Галыгина Галина Анатольевна - член регионального Общественного совета партийного проекта «Новая школа», председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Воспитатели России».

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

27 сентября - 11.00

Круглый стол на тему «Продвижение туристских услуг с использованием цифровых технологий». С приветственным словом к участникам встречи обратится министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов. Модератором «круглого стола» выступит Максим Бугаев, заместитель начальника отдела развития туризма министерства. В дискуссии примут участие: Андрей Сулейков – заместитель генерального директора компании «Аппреал» – разработчика мобильных приложений; руководители организаций туриндустрии, представители органов власти, другие специалисты. Организатором «круглого стола» выступает министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Он учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристической организации в день принятия устава Всемирной туристической организации в 1970 году. В России отмечается с 1983 года. В 2003 году наша страна была центром официальных торжеств, посвященных Всемирному дню туризма. Каждый год праздник проходит под новым девизом, который провозглашает Всемирная туристическая организация. Девиз 2019 года – «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех».

г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. Площадка у кафе «Бочонок».

27 сентября - 11.30

Встреча заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры с губернатором Финнмарка и Тромса Элизабет Вик Аспакер.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

27 сентября – 12.50

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области установит новый бокс для сбора батареек в ГОБУ «МФЦ» Первомайского административного округа.

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжает замену контейнеров для использованных батареек в рамках проекта «Чистая Арктика». Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области продолжает экологический проект «Чистая Арктика», который стартовал в 2018 году.

В рамках проекта при поддержке Министерства природных ресурсов Мурманской области в десяти муниципалитетах региона были установлены специализированные контейнеры для сбора у населения отработанных батареек.

В настоящий момент происходит замена боксов на новые укрепленные.

Замена контейнеров уже произведена в многофункциональных центрах Октябрьского и Ленинского округов областного центра, а также в городах Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26. МФЦ Первомайского административного округа.

27 сентября - 13.00

Форум молодёжного предпринимательства «Я в деле». Организаторы предполагают, что форум объединит на одной площадке более 500 молодых предпринимателей. Ключевая задача форума «Я в деле!» – показать молодому поколению, какие возможности дает открытие своего дела, и постараться сделать заполярную столицу деловым и экономическим центром за счет развития молодых и амбициозных предпринимателей. 12 бизнес-экспертов и успешных бизнесменов проведут мастер-классы и лекции на темы: «Как хобби превратить в приносящее прибыль дело?», «Где взять денег на открытие бизнеса?», «Как решиться на предпринимательство?», «Как найти свою нишу и идею?» и многие другие.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

27 сентября - 14.00

Инаугурация избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

28 сентября – 11.00

День открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Состоится пресс-подход управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Климова.

Мы постарались сделать программу Дня открытых дверей максимально насыщенной и полезной для посетителей. В этом году для наших гостей подготовлена выставочная экспозиция «Магия театра», приуроченная к Году театра – 2019. На выставке представлены памятные монеты Банка России, выпущенные с 1991 года на театральную тему. Служащие полевого учреждения «Нахимовское» расскажут о своей работе. Интересующиеся современными информационными технологиями узнают, как работает Единая биометрическая система, позволяющая дистанционно получать банковские услуги. Традиционно большой интерес у посетителей вызывает мастер-класс по определению подлинности банкнот и монет. В этом году мы решили дополнительно продемонстрировать работу кассовой техники. И конечно, все желающие смогут побывать внутри бронированного инкассаторского автомобиля и примерить экипировку инкассатора. Кроме того, для посетителей организованы разнообразные фотозоны, игры и конкурсы, повышающие финансовую грамотность детей и взрослых.

Аккредитация обязательна. Для прохода в здание нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.