Турнир имени М.В. Ломоносова

29 сентября - 10.00

Турнир имени М.В. Ломоносова в образовательных учреждениях Мурманской области. Олимпиадное соревнование школьников пройдёт по девяти направлениям: математика, математические игры, физика, химия, биология, астрономия и науки о Земле, история, лингвистика, литература. На участие в турнире подано более 3000 заявок от школьников.

Турнир пройдёт в Мурманске на базе гимназии № 8, гимназии № 10 и академического лицея.

Также интеллектуальные соревнования пройдут в школе № 2 г.Кандалакши, в школе № 4 г.Полярные Зори, в школе № 1 с углубленным изучением английского языка г.Ковдора.

гп.Никель

29 сентября - 16.00

Глава региона Андрей Чибис встретится с участниками и членами жюри II Международного фестиваля экологического и социального кино «Северный Характер: green screen».

гп.Никель, ул. Сидоровича, 4. Арт-центр «Вторая школа».

29 сентября - 17.00

Глава региона Андрей Чибис примет участие в церемонии закрытия II Международного фестиваля экологического и социального кино «Северный Характер: green screen».

гп.Никель, ул. Октябрьская, 1. ДК «Восход».

ЗАТО г.Заозерск

29 сентября - 12.00-16.00

Состоится ярмарка «Выходного дня», посвященная Дню города. Участниками станут субъекты предпринимательства всех форм собственности, ремесленники, народные умельцы и другие физические лица, которым, на бесплатной основе, предоставляется торгово-выставочные места на площадке возле Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

На ярмарке будет представлена продукция общественного питания, кондитерские изделия, продовольственные товары, сувениры, детские игрушки, надувные шары, изделия ручной работы, непродовольственные товары.

ЗАТО г.Заозерск, площадка перед МУК ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания».

г.Мурманск

28 сентября - 10.00

Областной семинар «Музыка и танец. Постановка вокально-хореографических композиций».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная, фестивальный зал.

28 сентября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на день открытых дверей. Для посетителей подготовлены конкурсы по финансовой грамотности, обновленная музейная экспозиция, мастер-класс по определению подлинности банкнот и демонстрация работы кассовой техники. Гости праздника узнают, чем занимается полевое учреждение «Нахимовское», примерят экипировку инкассатора, познакомятся с принципами работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы, процедурой сбора биометрии гражданина и его идентификацией для дистанционного получения банковской услуги.

Для посещения музея необходимо предварительно записаться по телефону (8152) 680-168 в будни 9.00 до 16.30. В день мероприятия для прохода в здание обязательно нужен паспорт гражданина РФ.

День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех его территориальных учреждениях. Его цель – повысить информированность россиян о роли регулятора в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

28 сентября – 11.00

День открытых дверей Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Состоится пресс-подход управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрея Климова.

Мы постарались сделать программу Дня открытых дверей максимально насыщенной и полезной для посетителей. В этом году для наших гостей подготовлена выставочная экспозиция «Магия театра», приуроченная к Году театра – 2019. На выставке представлены памятные монеты Банка России, выпущенные с 1991 года на театральную тему. Служащие полевого учреждения «Нахимовское» расскажут о своей работе. Интересующиеся современными информационными технологиями узнают, как работает Единая биометрическая система, позволяющая дистанционно получать банковские услуги. Традиционно большой интерес у посетителей вызывает мастер-класс по определению подлинности банкнот и монет. В этом году мы решили дополнительно продемонстрировать работу кассовой техники. И конечно, все желающие смогут побывать внутри бронированного инкассаторского автомобиля и примерить экипировку инкассатора. Кроме того, для посетителей организованы разнообразные фотозоны, игры и конкурсы, повышающие финансовую грамотность детей и взрослых.

Аккредитация обязательна. Для прохода в здание нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

30 сентября – 15.00

Состоится тематическая встреча на тему: «Организация профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на территории Мурманской области в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта «Демография».

Встреча проводится с целью информирования населения о возможностях бесплатного обучения граждан предпенсионного возраста.

В мероприятии примут участие: Юрий Анатольевич Шадрин, руководитель Региональной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат Мурманской областной Думы; Бережный Константин Николаевич, руководитель комитета по труду и занятости населения Мурманской области; Антонов Роман Гергиевич, руководитель Центра занятости населения г. Мурманска; Кулиш Олег Анатольевич, преподаватель Мурманского индустриального колледжа, сертифицированный эксперт регионального чемпионата «WorldSkills» Мурманской области по компетенции «Инженерный дизайн KAD»; Андрусенко Инна Анатольевна, член Регионального политического совета, директор в Дирекции информационного представительства г. Мурманска НОУ «Московский финансово-промышленный университет «Синергия»; профильные специалисты.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.